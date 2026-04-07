WSJ посочи най-вероятния изход при изтичане на ултиматума на Тръмп към Иран

Военни удари от страна на САЩ са най-вероятният изход преди изтичането на крайния срок, поставен от американския президент Доналд Тръмп на Иран за отваряне на Ормузкия проток - 7 април. Това съобщи във вторник The Wall Street Journal, след като републиканецът написа в социалните мрежи следната заплаха: „Тази вечер ще разберем – един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света". Също така предупреди, че „цяла цивилизация ще загине тази вечер, за да не бъде възстановена никога повече“. Самият той не желаел, но "вероятно" точно това щяло да се случи.

Още: Тръмп: Тази вечер предстои един от най-важните моменти в историята, цяла цивилизация ще загине

Възможните варианти

В статията на WSJ се посочва, че възможните варианти пред Тръмп включват бездействие, напредък към сключване на споразумение или преговори, както и военни удари.

Отбелязва се обаче, че Тръмп рядко поставя крайни срокове, без да ги спазва. Това всъщност не е вярно и перфектен пример е войната в Украйна, където американският лидер даваше на Путин постоянно "две седмици" за сключване на примирие, а те изтичаха, ли изтичаха, при което ултиматумът се подновяваше, без накрая да се стигне до нищо съществено.

Американското издание посочва, че Тръмп все още може да отложи действията, ако преговорите напреднат, но може да разпореди удари скоро след изтичането на крайния срок, ако прецени, че Иран бави нещата.

Още: Удари срещу остров Харг и мост на иранска магистрала: Техеран се жалва и плаши с атаки отвъд региона (ВИДЕО)