Милан или Барселона? Камата разкри кой ще дойде в София за откриването на новата „Армия“

Ръководството на ЦСКА и феновете на тима очакват с нетърпение откриването на новия стадион „Българска армия“. На този етап няма точна дата за това, но се очаква съоръжението да отвори врати през есента. „Армейците“ искат да отбележат подобаващо голямото събитие и затова водят преговори с някои от най-големите отбори в Европа, които да гостуват у нас за демонстративен двубой, който да бъде подарък за привържениците и новия стадион.

Христо Стоичков призна за преговори с Барселона

Преди дни легендата на българския футбол Христо Стоичков призна, че се водят преговори някои от най-големите тимове на Стария континент. Впоследствие се разбра, че един от отборите, с които се водят преговори за гостуване у нас е италианския Милан. Пред медиите Камата сподели, че информацията е вярна, но допълни, че „армейското“ ръководство е в контакт и с колегите си от Барселона.

„Ще се опитаме да направим голям празник – не само за първия отбор, но и за ветераните“

„Щом е излязла, значи има истина. Ще се опитаме да направим голям празник – не само за първия отбор, но и за ветераните. Водим разговори и с други големи клубове, Барселона е един от тях. Новата база на ЦСКА ще бъде едно от най-модерните съоръжения в региона. Ще има нови терени, съблекални, бази за подготовка и условия за развитие на децата. Целта е всички да бъдат събрани на едно място, за да се създаде истинско чувство за отбор и семейство“, заяви Христо Стоичков.

