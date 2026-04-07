Служители на BILLA събраха над 3700 евро в благотворителния си великденски базар

Компанията традиционно удвои събраните средства, като сумата от 7200 евро ще подкрепи спортната кариера на петима млади таланти – деца на служители на BILLA.

За трета поредна година BILLA България организира своя благотворителен великденски базар „От служители на BILLA за децата на BILLA”. Тази година в рамките на инициативата бяха събрани рекорден брой средства – над 7200 евро в подкрепа на талантливи деца на служители на компанията. Инициативата се проведе в централния офис на веригата в София, където бяха представени стотици различни предмети на изкуството като картини, ръкоделия, аксесоари, бижута, сладки и солени печива, ръчно изработени от членове на екипа и предоставени за базара от всички краища на България.

Със събраните средства ще бъдат подкрепени пет млади спортни надежди на възраст между 7 и 18 години – деца на служители на компанията, като финансирането ще бъде насочено към развитието на тяхната спортна кариера. Младежите са изявени състезатели с множество отличия от републикански и международни състезания по свободна борба, ММА, футбол, плуване и балет.

Много повече от „служители“

Инициативата „От служители на BILLA за децата на BILLA“ е израз на вътрешната култура на компанията, която насърчава хората да творят, да споделят и да празнуват победите заедно.

Социалните каузи, взаимната подкрепа и развитието на таланта са ценности, които хората в екипа припознават като свои и които създават усещането за общност. През 2025 г. близо 80% от служителите на веригата са взели участие във вътрешната кампания „BILLA Социален фонд“, която ежегодно помага на десетки служители и техните семейства, преминаващи през трудна житейска ситуация.