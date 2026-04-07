Евродепутати задействаха отстраняване на преводач на Путин от мисията за наблюдение на изборите в Унгария

Междупартийна група от членове на Европейския парламент призова за отстраняването на бивша преводачка на Кремъл от мисията на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), натоварена с независимия мониторинг на парламентарните избори в Унгария на 12 април. Откритото писмо, подписано от 56 членове на ЕП и публикувано на 6 април, изразява „сериозна загриженост“ относно участието в мисията на Дария Боярская, бивш личен преводач на диктатора Владимир Путин. Евродепутатите получиха критики от председателя на Парламентарната асамблея на ОССЕ за този си ход.

„Лицата, на които са поверени такива роли, преминават строга проверка за сигурност от руските власти и се считат за изключително надеждни от руската държава“, предупреждават евродепутатите в писмото.

Подписалите го посочват също така информация, според която Боярская поддържа връзки с руската държава. Тя е била „обявена за нежелано лице“ от полската Агенция за вътрешна сигурност.

Съобщава се, че Русия е изпратила екип в Будапеща, за да повлияе на изборите в полза на унгарския премиер Виктор Орбан. В същото време лидерът на опозицията Петер Мадяр предположи, че руско участие може да стои зад предполагаем заговор за саботаж на ключов газопровод, влизащ в Унгария.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) изпраща наблюдателни мисии на изборите във всички европейски страни, като наблюдателите са от различни държави.

ОССЕ с остри критики

Председателят на Парламентарната асамблея на ОССЕ Пере Жоан Понс Сампиетро отговори на подписалите писмото, като потвърди доверието си във „всеки член на нашия персонал … освен ако и докато не бъде доказано обратното“.

Снимка: унгарско правителство

След това той постави под съмнение и мотивите на подписалите писмото, като заяви: „Няма да толерирам публичното очерняне, а още по-малко целенасочените нападки срещу служители — особено жени — без солидни доказателства".

Този отговор не се хареса на главния подписал писмото, евродепутатът от Зелените Даниел Фройнд, който изрази разочарованието си в коментар за Kyiv Independent. „Той (Сампиетро - бел. ред.) пропуска същността на проблема: гражданското общество и опозицията отказват да се срещнат с наблюдателите на изборите, докато близък сътрудник на Путин е част от мисията. При тези обстоятелства наблюдението на изборите не може да функционира правилно“, каза Фройнд.

Евродепутатът също така критикува Сампиетро за това, че отхвърля повдигнатите опасения „толкова небрежно“ в момент, когато Европа „е свидетел на форма на руско влияние в държава членка на ЕС, която досега не е била наблюдавана с такава интензивност“.

