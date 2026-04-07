Джей Ди Ванс размаха пръст на Европа и Украйна заради Орбан, докато унгарският лидер "мишкува" пред Путин (ВИДЕО)

Тъй като верният му поддръжник Виктор Орбан е изправен пред загуба на парламентарните избори в Унгария на 12 април, американският президент Доналд Тръмп прати вицето си Джей Ди Ванс да подкрепи премиера от Будапеща. Изглежда, че той е предприел доста сериозно тази задача - Ванс използва предизборната кампания, за да насочи отново фокуса към "лошата Европа", пропускайки удобно факта, че Унгария е "троянският кон" на Русия в ЕС.
"Много често именно онези, които обвиняват този или онзи лидер, че е проруски настроен, са същите хора, които от самото начало създадоха енергийно слаба икономика в Европа, а това допринесе повече от всичко друго за отслабването на Украйна и укрепването на Русия", атакува вицепрезидентът на САЩ в контекста на продължаващите покупки на руски петрол от Унгария и Словакия.
Very often the very people who accuse this or that leader of being pro-Russia are the very people who created an energy-weak economy in Europe to begin with, and that has done more than anything to make Ukraine weak and Russia strong. pic.twitter.com/fxM8S8wy7J
Всъщност те са временно преустановени по нефтопровода "Дружба" след руски удари по инфраструктурата на тръбата в украинската Лвовска област от края на януари. Само че Будапеща и Братислава инициираха кампания за натиск върху Украйна, обвинявайки властта в Киев, че нарочно бави ремонта на тръбопровода. Това се оказа основният спор, поради който Орбан блокира заема от 90 милиарда евро на ЕС за Украйна.
"Ще работим с всеки, който спечели изборите в Унгария. Но Виктор Орбан ще спечели изборите – убеден съм в това", каза Ванс на фона на социологическите проучвания, които показват солидна преднина за проевропейския лидер на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр, който всъщност е бивш съпартиец на Орбан.
We are going to work with whoever wins the elections in Hungary.
But Viktor Orbán is going to win the elections—I feel confident about that. pic.twitter.com/1gZlsbfp07
Джей Ди Ванс с атака срещу Украйна и Европа
"Това, което се случи в тази страна, това, което се случи в разгара на тази предизборна кампания, е един от най-лошите примери за чуждестранна интелектуална намеса, които някога съм виждал или дори за които съм чел", заяви Джей Ди Ванс, подкрепяйки тезата на Орбан, че Европейският съюз и Киев са се намесили в полза на Мадяр.
Пренебрегнати са за пореден път данните, че руският диктатор Владимир Путин е впрегнал троловете си в полза на унгарския премиер, за да се "обработи" унгарската общественост в социалните мрежи преди важния вот. Причината за това не е тайна - изтекли записи вече доказаха, че Будапеща послушно изпълнява нарежданията на Москва на ниво ЕС.
"Бюрократите в Брюксел се опитаха да разрушат икономиката на Унгария, опитаха се да намалят енергийната независимост на Унгария, опитаха се да повишат разходите за унгарските потребители и направиха всичко това, защото мразят този човек", обърна се Ванс към Орбан. "Бюрократите в Брюксел правят всичко възможно, за да потискат унгарския народ, защото не харесват лидера, който наистина застъпи за унгарците", допълни той. Как обаче Ванс би обяснил думите на унгарския външен министър Петер Сиярто към руските власти да му "намерят" начин, по който да представи руски искания за такива от "унгарски интерес", за да се изпълнят желания на Кремъл, остава загадка.
Bureaucrats in Brussels are doing everything they can to hold down the people of Hungary because they don’t like the leader who has actually stood up for the people of Hungary. pic.twitter.com/xWOlaWWeyg
"В украинската система имаше хора, които провеждаха предизборна кампания заедно с демократите преди изборите през 2024 г.", направи друго твърдение Ванс, без да коментира признатата от Москва руска намеса в американските избори през 2016 г. и 2020 г. в полза на Тръмп.
There were people in the Ukrainian system who were campaigning with the Democrats before the 2024 election. pic.twitter.com/NtXS1Y1cMP
"Не е нужно да защитавате морала на войната. Мисля, че и Орбан, и Тръмп осъдиха инвазията", каза още Джей Ди Ванс за войната в Украйна, твърдейки, че президентът на САЩ и унгарският лидер правели най-много за мир.
You don’t have to defend the morality of the war.
I think Orbán and Trump have both condemned the invasion. pic.twitter.com/TNTRDbsj4a
Орбан: Унгария е обект на "груба и явна намеса" в изборите
Унгария е "обект на изключително груба и явна намеса от страна на чуждестранни служби за сигурност в нашите избори", заяви на свой ред Виктор Орбан, след като неведнъж е обвинявал украинските служби в намеса.
Hungary is experiencing very harsh and very open interference by foreign security services into our elections. pic.twitter.com/BOdVsQyjGK
"Европа се насочва към една от най-тежките енергийни кризи в историята", твърди още той във връзка с войната в Близкия изток, пропускайки да каже кой я отприщи. "Ако не предприемем навременни мерки, ще се сблъскаме с недостиг на енергия, петрол и газ".
И още от думите на Орбан: "Ако европейците не блокираха мирните усилия на Тръмп, мирът в Украйна отдавна щеше да бъде възстановен". Справедлив мир ли е обаче, когато притискаш жертвата, а не агресора?
If the Europeans would not be blocking the peace efforts of Trump, peace would have been reinstated in Ukraine for a long time already. pic.twitter.com/RY07HnmZcc