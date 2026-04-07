Шофьорите избират масово един вид винетки

През първото тримесечие на 2026 г. са продадени 1 547 255 броя винетки. Най-предпочитани от шофьорите са годишните – 893 360 броя, следвани от седмичните – 343 119 броя Купени са и 115 852 броя еднодневни, 93 726 месечни, 77 254 уикенд, и 23 944 броя тримесечни винетки. Приходите от винетки към края на март са 49 902 734 евро.

ОЩЕ: Отлагат двойното поскъпване на тол таксите за камиони и автобуси

През април изтича валидността на над 56 000 годишни винетки. Предвид предстоящите почивни дни около Великден се препоръчва шофьорите, които планират пътуване, да проверят валидността на винетките си на интернет страницата www.bgtoll.bg от бутон „Проверка на винетка“.

След въвеждане на регистрационния номер на автомобила и държавата, в която е регистриран, може да се установи крайният срок на електронната винетка, независимо откъде е купена - от обекти на Агенция „Пътна инфраструктура“ или в търговската мрежа на партньорите на АПИ. Статусът може да е „активен“, „с изтекъл срок“ или „неизползван“ в случаите, когато винетката е купена с отложен старт до 30 дни от началната дата на валидност.

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Цените са:

Годишна - 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна - 27,61 евро (54 лв.)

Месечна - 15,34 евро (30 лв.)

Седмична - 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд - 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна - 4,09 евро (8 лв.)

Призовават се шофьорите да бъдат внимателни и да купуват необходимата им винетка от интернет страницата www.bgtoll.bg, мобилното приложение или партньорската мрежа на определената цена без никакви допълнителни такси.