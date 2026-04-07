Шефът на ЦСКА 1948 атакува служител в БФС: Евала, Майсторе! Пускай CV в jobs

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов все още не може да преживее загубата на неговия тим от Лудогорец. Както е известно, „орлите“ спечелиха срещата от 28-ия кръг на Първа лига с класическото 3:0. Резултатът бе открит, след като Петър Витанов направи необмислена дузпа срещу състезател на разградчани в самия край на първото полувреме. Днес от Съдийската комисия към БФС излязоха със становище по всички по-спорни ситуации в мачовете от последния кръг на Първа лига, но дори и това не успокои босът на „червените“.

Какви са претенциите на Цветомир Найденов?

Цветомир Найденов има сериозни претенции, че от БФС не са разгледали ситуация, в която Квадво Дуа от Лудогорец влиза остро в краката на Егор Пархоменко. Босът на ЦСКА 1948 дори скочи на служителя на родната централа Александър Костадинов, който се явява говорител на Съдийската комисия в рубриката „На Фокус“.

Найденов използва социалните мрежи, за да „обясни“, че журналистът спокойно може да бъде нает от мексиканските картели, за да води преговори по телефона за откуп. Бизнесменът също така „посъветва“ Костадинов да си пусне CV в мексиканската версия на популярния сайт за обяви за работа – jobs.mx.

„Както и предполагах. Знам си стоката! The Voice/ La Voz от СК на БФС се направи на сляп за това положение и го прикри…този пичага спокойно може да бъде нает от мексиканските картели да води преговори по телефона за откуп….притежава всички необходими качества Евала, Майсторе! Пускай CV в jobs.mx”, написа Цветомир Найденов.

