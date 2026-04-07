БФС изуми: Дузпата за Берое срещу ЦСКА е дискусионна! ВАР няма право на намеса (ВИДЕО)

07 април 2026, 16:27 часа 263 прочитания 0 коментара

Съдийската комисия към БФС излезе с позиция по казуса с неотсъдената дузпа за Берое в мача с ЦСКА от 28-ия кръг на Първа лига. Както е известно, в средата на първата част, при резултат 1:0 за гостите от София, Адриан Лапеня явно игра с ръка в наказателното поле на „армейците“. Главният съдия на срещата Тодор Киров обаче не посочи бялата точка. Неговите колеги от ВАР също не сигнализираха, че има нещо нередно в ситуацията и тя бе подмината.

От Съдийската комисия са категорични, че дузпата е дискусионна. Според инструкциите подобни ситуации трябва да се решават на терена и системата за видеоповторения няма право да се намесва, тъй като няма явни доказателства за грешка на главния съдия.

Обяснението на Съдийската комисия

„Най-важният елемент, върху който трябва да се фокусираме тук е, че има отправен изстрел по посока на вратата. В тази ситуация ръката на защитника прави движение надолу по посока топката, като първоначално тя е на гърдите му, където е в абсолютно естествена позиция. Тук не можем да кажем, че ръката явно увеличава обема на тялото, но от друга страна променя траекторията на топката в следствие на контракта с нея“.

„Топката идва от дистанция и въпреки че пред защитника с №4 има нападател нападател в зелено, който закрива посоката на движение, той може да реагира и да се предпази от контакта. Важно е да отбележим обаче, че ръката в нито един момент не е стегната, което е доказателство за липсата, на какъвто и да е умисъл за игра с топката по непозволен начин“.

„Това е абсолютно дискусионна ситуация, защитима и при двете решения на терена, но по-приемливото в случая би било това да бъде отсъден наказателен удар в полза на зеления тим. При дискусионни ситуации от този тип, които по инструкции трябва да се решават на терен и не са черно-бели ВАР няма право на какъвто и вид намеса, защото не би имал явни и очевидни доказателства, подкрепящи едното или другото решение. ВАР трябва да се намесва само при очевидна грешка на терен и когато разполага с факти за нея“.

Бойко Димитров Отговорен редактор
Берое ЦСКА БФС Съдийска комисия Първа лига
