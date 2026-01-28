Най-важните новини за деня: 28 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 януари 2026 г.

ГЮРОВ ПОТВЪРДИ ПРЕД ЙОТОВА: ГОТОВ Е ДА СТАНЕ НОВИЯТ СЛУЖЕБЕН ПРЕМИЕР (ВИДЕО)

"Готов съм да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия, това означава - България е в Европа, а в Европа се провеждат честни избори. Можем да ги имаме тогава, когато едно служебно правителство е равноотдалечено от всички партии."

ХОДОВЕТЕ НА РУМЕН РАДЕВ: ОБЯСНЯВА ГИ ЕЛЕНА ДАРИЕВА (ВИДЕО)

Протоколът в президентската институция се освежи с това, че на поста на държавен глава имаме дама. Веднага се вижда новият стил с посрещането на потенциалните министър-председатели на входа. От една страна, имаме продължение на линията, която Румен Радев зададе, а от друга, новият държавен глава демонстрира една прозрачност в институцията. Това заяви в предаването "Студио Actualno" социологът от агенция "Насока", Елена Дариева, коментирайки процедурата около преговорите с потенциални служебни премиери.

НОВА ПРОМЯНА НА КОНСТИТУЦИЯТА, НО ПРИ ЕДНО УСЛОВИЕ: ЛИДЕРЪТ НА СДС С КОМЕНТАР

Не е хубаво да се пипа повече Конституцията. В много части тя не е лоша, но изигра своята роля. Оттук нататък има нужда от едно осъвременяване на Конституцията, но промяна в Основния закон може да стане само при условие със свикване на Велико Народно събрание. Това заяви лидерът на СДС и заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС в Народното събрание Румен Христов пред bTV. Коментарът му идва в отговор на въпросите на сутрешния блок на bTV кой роди идеята за "домовата книга" на президента, по която да назначава служебно правителство и трябва ли отново да се отваря Конституцията, за да се промени в тази си част.

"В УСЛУГА НА ПЕЕВСКИ": УПРАВЛЯВАЩИТЕ И "ВЪЗРАЖДАНЕ" ОГРАНИЧИХА СЕКЦИИТЕ В ЧУЖБИНА

Управляващите, с активната подкрепа на "Възраждане", отвориха нов фронт за промени в изборните правила, като изненадващо свикаха извънредно заседание на парламентарната правна комисия и ограничиха броя на секциите за гласуване извън Европейския съюз.

ГЕРБ И ДПС ОКОНЧАТЕЛНО ЗАКРИХА АНТИКОРУПЦИОННАТА КОМИСИЯ

Народното събрание окончателно закри Комисията за противодействие на корупцията (КПК), след като с бърза процедура прие на второ четене промени в Закона за Сметната палата. Законопроектът, внесен от ГЕРБ на 14 януари тази година, беше гласуван в рамките на две седмици с подкрепата на ДПС, БСП и ИТН и на практика сложи край на действащия до момента антикорупционен модел.

РЕКЕТ, ПОСЕГАТЕЛСТВА, ВЛИЯНИЕ - КОЙ СТОИ ЗАД СЪДЕБНАТА ВЛАСТ? РАЗКАЗВА СОФИЯ БУГОР (ВИДЕО)

"Филмът за дълбоката съдебна власт тръгна от една ситуация в българската съдебна система и тя е свързана с това, че г-н Сарафов вече шест месеца незаконно заема поста на изпълняващ функциите главен прокурор. Идеята на филма е да повдигне гражданско участие".

ВАС ОКОНЧАТЕЛНО СПРЯ ЗАВОДА НА ВЪЛКА ЗА КАМЕННА ВАТА КРАЙ ВЪРБОВКА

Няма да има завод за каменна вата и инсинератор край павликенското село Върбовка. Върховен административен съд окончателно отхвърли жалбата на компанията "Петрургия", собственост на бизнесмена Румен Гайтански – Вълка, и сложи край на инвестиционното намерение, срещу което регионът се противопоставяше повече от четири години.

ЦЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ: КАК СЕ ОТРАЗЯВА ЕВРОТО И ДЪРЖАВЕН ОТГОВОР НА КАЛПАВИЯ ЗАКОН ЗА ЛЪЖЛИВИ ПОСКЪПВАНИЯ

Като цяло нарушенията, свързани с приемането и въвеждането на еврото, са доста малко. И в крайна сметка колко трябва да работиш, ако закръглиш в своя полза цена с 5 стотинки, а минималната глоба е 5000 лева? Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов. Според него, "това е едно чудесно време за завладяване на пазарен дял". Той е категоричен - държавата не притеснява бизнеса, напротив: бизнесът се осветява, има увеличение на исканията за ПОС терминали, хората не искат да плащат в брой.

ПО-ВИСОКИ ПЕНСИИ, КАК И КОГА: ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ПРОМЕНИ В ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

Правителството в оставка предложи преди дни изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, което предвижда въвеждане на т. нар. мултифондов модел при капиталовия стълб на пенсионната система. От кабинета се мотивираха, че въвеждането му е на база препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като са анализирани практиките в други държави от Европейския съюз, които показват ползите от въвеждането на този модел.

ПОСЛЕДНАТА СЕДМИЦА НА ЛЕВА - КАКВО НЕ БИВА ДА ПРОПУСКАМЕ? (ВИДЕО)

Последните три дни на януари съвпадат и с края на периода, в който можем да използваме лева като официална валута в България. От 1 февруари, официалната валута у нас остава еврото, а левът няма да бъде приеман като разплащателно средство.

ЗАД КУЛИСИТЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ЗА МИР В УКРАЙНА. ПРЕВЗЕХМЕ ПОКРОВСК, НО НЕ СЪВСЕМ – РУСКА РЕАЛНОСТ (ОБЗОР - ВИДЕО)

В Европа ясно осъзнават и то все повече, че ЕС трябва да има собствена армия и че наборната военна служба трябва да бъде върната. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха.

БЕЗ АНАЛОГ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА: "ВЕЛИКАТА СИЛА" РУСИЯ СЪС ЗАШЕМЕТЯВАЩ БРОЙ ЖЕРТВИ ЗА ПОЧТИ НИЩО В УКРАЙНА

Числата никога не лъжат - Русия плаща изключително висока цена за минимални придобивки в Украйна, където води пълномащабна война вече четири години, и е в упадък като велика сила. Доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), публикуван на 27 януари 2026 г., показва мащаба на загубите. За Москва те са двойно повече от тези на Киев и са невиждани като размер от 80 години насам.

FOREIGN AFFAIRS: ТРЪМП МОЖЕ ДА ОТМЕНИ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА СИГУРНОСТ С УКРАЙНА, ЕВРОПА ТРЯБВА ДА Е ГОТОВА ЗА ТОВА

Украйна и нейните партньори се нуждаят от конкретен план за изграждане и поддържане на военната си мощ, независимо от това дали ще бъде постигнато прекратяване на огъня. Европа трябва да е подготвена за възможността САЩ да отменят предоставените от тях гаранции. Това пише „Foreign Affairs“ в обширен материал. В него се отбелязва, че разполагането на западни войски в Украйна и ангажиментите за предприемане на действия в случай на ново руско нашествие биха били полезни компоненти на подобен план. Дългосрочното възпиране обаче трябва да се основава на собствените бойни способности на Украйна и нейния технологичен напредък в отбраната.

THE NEW YORK TIMES: БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВО КАЗВА ТРЪМП - КИТАЙ И РУСИЯ НЕ ЗАПЛАШВАТ ГРЕНЛАНДИЯ

Преди 14 години китайският ледоразбивач "Снежен дракон" се отправи на дълго и невероятно пътешествие. В продължение на три летни месеца изследователският кораб пътува от Тихия до Атлантическия океан, изминавайки близо 5400 морски мили през Северния ледовит океан - първото подобно пътуване в китайската история, разказва The New York Times. Екипът откри, че топенето на леда позволява на кораба да се ориентира в отдалечения регион без затруднения. "За наша голяма изненада", каза ръководителят на експедицията Хуейген Ян, "основната част от Северния морски път беше отворена".

КАКВО СЕ СЛУЧВА В КИТАЙ? МЕДИЕН РУПОР НА ДЪРЖАВАТА СЕ ОБЪРНА СРЕЩУ СИ ДЗИНПИН (ВИДЕО)

Нещо подозрително се случва в Китай на фона на съобщенията за предотвратен опит за преврат и арест на президента Си Дзинпин, предадени от Military Review и Financial Times. В същото време се появиха видеокадри с военни, влизащи в Забранения град в Пекин, и съобщения за увеличаване на силите на специализираната полиция (известна като Те-Дзин) в столицата. А на всичкото отгоре - China News Service (CNS), китайска държавна медия, която е втората по големина в страната, публично разкритикува Си Дзинпин.