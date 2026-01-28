Оставката на Румен Радев:

Цените в България: Как се отразява еврото и държавен отговор на калпавия закон за лъжливи поскъпвания

Като цяло нарушенията, свързани с приемането и въвеждането на еврото, са доста малко. И в крайна сметка колко трябва да работиш, ако закръглиш в своя полза цена с 5 стотинки, а минималната глоба е 5000 лева? Това заяви Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов. Според него, "това е едно чудесно време за завладяване на пазарен дял". Той е категоричен - държавата не притеснява бизнеса, напротив: бизнесът се осветява, има увеличение на исканията за ПОС терминали, хората не искат да плащат в брой.

Колкото до глобите, Иванов обясни пред БНТ, че в 9 от 10 случая се стига до споразумение, като това означава признаване на вина, но малко по-ниска глоба, отколкото иначе би платил. Но ако търговците не свалят цена, която е вдигната без икономически основания - българският закон не изисква такова нещо при признато/доказано нарушение - то рискуват нова глоба, до 200 000 лева. С тези думи Иванов даде отговор за "законовата дупка".

Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 370 проверки по Закона за въвеждане на еврото в периода от 16 до 22 януари, като са съставени 12 акта за установени нарушения, издадени са 5 наказателни постановления и са сключени 7 споразумения. Иванов отбеляза, че се забелязва устойчив спад на получените жалби с близо две трети – от 3000 първата седмица на месеца в момента са под 900. Той допълни, че за периода от 16 до 22 януари са регистрирани нови 23 случая за прокарване в обръщение на неистински, включително и реквизитни евробанкноти. Образувани са 11 досъдебни производства за извършване на престъпление, регистрирани са 12 преписки. Иззети са над 100 броя банкноти с номинал от 100 евро, 51 с номинал 10 евро, 2 с номинал 20 евро, 4 с номинал 50 евро, 2 с номинал 200 евро и три с номинал 500 евро.

Съгласно официалната седмична сводка на БНБ, към момента 67% от левовете са прибрани. 10 млрд. лева остават още в обращение.

Еврото и цените в България

Що се отнася до цените и почти първия пълен месец с евро в България, като председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Иванов направи следния коментар:

  • поскъпват по-рязко червения и зеления пипер, както и тиквичките, защото сега не им е сезон
  • съвсем слаби промени има в цените на лука, морковите и картофите
  • поскъпват млечните продукти - средно 8-10 евроцента нагоре на едро за килограм кашкавал, 6 евроцента - за сирене, 5 евроцента - за мляко. Киселото мляко обаче поевтинява.

Като цяло, през януари има лек ръст на цените нагоре спрямо януари 2025 година. В големите търговски вериги обаче промени на цените няма, каза Иванов, без да говори с конкретни числа. Като хубава новина той посочи увеличените запаси на какао и кафе, имало поевтиняване с около 1,50 долара за килограм кафе на световните пазари.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
