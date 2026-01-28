Какво се случва в Китай? Медиен рупор на държавата се обърна срещу Си Дзинпин (ВИДЕО)

Нещо подозрително се случва в Китай на фона на съобщенията за предотвратен опит за преврат и арест на президента Си Дзинпин, предадени от Military Review и Financial Times. В същото време се появиха видеокадри с военни, влизащи в Забранения град в Пекин, и съобщения за увеличаване на силите на специализираната полиция (известна като Те-Дзин) в столицата. А на всичкото отгоре - China News Service (CNS), китайска държавна медия, която е втората по големина в страната, публично разкритикува Си Дзинпин.

"Игнорирайки историческите предупреждения и връщайки часовника назад, те [президентът Си Цзинпин] сами си търсят унищожението. „Без обратни завои“ е предупредителен знак, издигнат от историята с безброй трагични жертви. Пътят няма да прости на онези, които плуват срещу течението; той само ще ги преобърне. Уроците на историята са все още пресни: всеки, който се опита да върне часовника назад, ще падне от скалата и в крайна сметка ще доведе до собственото си унищожение", гласи коментарът на медията, цитиран от платформата De Re Militari, следяща ситуацията изкъсо.

China News Service, основана през 1952 г., отстъпва на Xinhua като най-голяма държавна информационна агенция. Преди беше управлявана от Службата за въпросите на китайците в чужбина, която през 2018 г. се сля с Отдела за работа с обединените фронтове на Централния комитет на Китайската комунистическа партия (ККП). Дейността ѝ традиционно е насочена към китайците в чужбина и - по-специално - жителите на Хонконг, Макао и Тайван.

Предишни случаи на скрита критика

Критиките сега идват при стриктен контрол на държавата и управляващата партия над медиите. Агенцията не за първи път попада на фокус - през декември 2015 г. четирима журналисти бяха отстранени от работа, след като China News Service случайно съобщи за „оставката“ (ci zhi) на президента Си вместо за „речта“ му (zhi ci) по време на негово посещение в Африка.

Подобни явления са срещани и при Xinhua - през 2016 г. китайската държавна информационна агенция се наложи да публикува поправка, след като нарече Си „последния лидер на Китай“ - явна редакционна грешка. По-късно агенцията коригира текста, който бързо вече се бе разпространил, и помоли медиите да променят цитата с правилния - „върховния лидер на Китай“. В крайна сметка много медии просто премахнаха изцяло статията. Двете фрази се различават само с един символ, но се произнасят много по-различно.

Подобни инциденти са изключително редки, тъй като се смята, че позоваванията на китайския президент се проверяват много внимателно. Правителствените цензори често премахват съдържание от уебсайтове и социални мрежи.

През 2015 г. Китай вкара 29 журналисти зад решетките за различни предполагаеми престъпления.

Опит за преврат в Китай?

Според Military Review и Financial Times организатори на предполагаемия арест на Си Дзинпин са били двама високопоставени военни - Лю Чженли, който е заемал длъжността началник на Генералния щаб на Народноосвободителната армия (НОАК), и Чжан Юся, който е бил заместник-председател на Централната военна комисия.

Източници твърдят, че в нощта на 18 януари 2026 г. заговорниците са възнамерявали да арестуват китайския президент в правителствения хотел "Дзинси" в Пекин, но операцията се е провалила, след като Си е бил предупреден предварително и е предприел контрамерки. Той е напуснал правителствения хотел преди пристигането на отряда заговорници, а личната му охрана по-късно е открила огън, когато групата е стигнала до мястото, гласи информацията. Данните сочат, че впоследствие Си е разпоредил задържането на Чжан, Лю и членовете на техните семейства. Пекин не е коментирал публично твърденията.

Министерството на отбраната на Китай обяви в събота, че Чжан и Лю са разследвани за "сериозни нарушения на дисциплината и нарушения на закона". Подобни формулировки често са използвани от Комунистическата партия за сигнализиране за разследвания за корупция или при политически чистки.

Чжан Юся беше най-висшият генерал в Китай, втори по ранг след Си Дзинпин във военното командване. Неговото обвинение е най-шокиращата ескалация досега в чистката на президента сред елита на Народноосвободителната армия. Си от години води кампания за изкореняване "корупция" и "нелоялност" във висшите редици на армията. Странното е, че Чжан изглеждаше като доверен човек на президента, който го познава от десетилетия.

"Тази стъпка е безпрецедентна в историята на китайската армия и представлява пълно унищожение на висшето командване", коментира пред NYT Кристофър Джонсън, бивш анализатор от Централното разузнавателно управление, който следи политиката на китайския елит.

"Различията между Чжан Юся и Си Дзинпин вече не се фокусираха върху дебати или планиране, а се изместиха към изпълнение и пряко неподчинение. Този проблем беше ясно видим в цялата китайска армия и представляваше сериозна заплаха за авторитета на Си", съобщиха от Pacific Forum.

Някои анализатори все пак призоваха за предпазливост относно твърденията за пряк заговор срещу Си. "Силно се съмнявам, че Чжан Юся или някой друг в режима би имал дързостта да се впусне в открита конфронтация срещу Си Дзинпин", заяви Джеймс Чар от Сингапурския университет за международни изследвания.

Мерките за сигурност се засилват

Междувременно в Китай се затягат мерките за сигурност. Военни конвои са забелязани да се придвижват към Пекин. Генералният щаб забрани всички други военни дейности и маневри в страната. Увеличават се и силите на специализираната полиция в столицата.

Военните са поели контрола над Забранения град в Пекин - ключов символ на китайската държавност. Единици от специалните сили на Министерството на обществената сигурност, често сравнявани с полицията за борба с безредиците, са разположени около зоната. Причината за тази дейност не е обяснена официално.

Всички официални военни акаунти в Weibo — китайският аналог на X — са били изключени. Интернет, социалните мрежи и медиите вече преливат от конспиративни теории заради последните чистки в китайската военна система.

