ВАС окончателно спря завода на Вълка за каменна вата край Върбовка

Няма да има завод за каменна вата и инсинератор край павликенското село Върбовка. Върховен административен съд окончателно отхвърли жалбата на компанията "Петрургия", собственост на бизнесмена Румен Гайтански – Вълка, и сложи край на инвестиционното намерение, срещу което регионът се противопоставяше повече от четири години.

С решението си върховните магистрати оставят в сила акта на Административен съд София - област, с който беше потвърден отказът на РИОСВ – Велико Търново да одобри проекта след оценка на въздействието върху околната среда. Така окончателно пропада планът в кариерите край Върбовка да бъдат изградени производствени мощности, използващи изгаряне на RDF отпадъци като енергиен източник. Още: Гайтански загуби ново дело: Засега стоп на голям негов проект за боклук

Изгаряне на боклук

Инвестиционното предложение предвиждаше изграждане на логистична и складова база за каменни фракции, цех за производство на каменна вата, енергоизточник за нуждите на производството, сграден фонд и площадки в находище "Върбовка", за което дружеството разполага с 35-годишна концесия. Проектът включваше и изгаряне на до 1344 тона модифицирано гориво от битови отпадъци на денонощие, или около 430 хиляди тона годишно.

В мотивите си съдът приема, че с така представения доклад по ОВОС не се гарантира спазването на екологичните норми и защитата на човешкото здраве. Отбелязва се, че липсва достатъчна и надеждна информация за въздействието върху въздуха, почвите и водите, както и за здравните рискове. Отрицателното становище на Министерство на здравеопазването, според което няма адекватна оценка на здравния риск и мерките за ограничаване на вредните ефекти са недостатъчни, е посочено като самостоятелно основание за отказа. Още: Граждани обявиха голям успех по делото за инсинератора на Гайтански във Върбовка

Сред проблемите по проекта съдът изтъква и несъответствията около водоснабдяването – инвеститорът е посочил, че ще използва водоизточник за град Сухиндол, какъвто проверка на Басейновата дирекция е установила, че на терен не съществува. Отчетена е и липсата на съгласуване с Министерството на културата, както и рискът от замърсяване на почвата и въздуха, засягане на водоизточници и увреждане на републиканската пътна мрежа.

Процедурата по ОВОС беше удължена, след като РИОСВ – Велико Търново свика второ заседание на експертния екологичен съвет, за да събере допълнителни данни. На инвеститора е била дадена възможност да допълни или преработи доклада си, но дружеството е заявило, че няма да прави промени. Върховният административен съд приема, че забавянето не е основание за отмяна на отказа, тъй като принципът на обективната истина има превес над процесуалната бързина, когато е засегнат обществен интерес. Още: Изненада с делото за инсинератора на Гайтански: Стигна почти докрай, но започва от нулата

Решението беше посрещнато като победа от местната общност. "Делото срещу "Петрургия" завърши с победа за хората, за Павликени, за бъдещето ни. Този край увенчава дългите ни усилия, безсънните нощи, пътя от страх към увереност, от отделни гласове към силна общност. Това не е просто съдебно решение - това е победа на гражданската воля", заявиха от гражданското сдружение "Ти решаваш".

С окончателния акт на Върховния административен съд сагата около проекта приключва.