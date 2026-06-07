Най-важните новини за деня: 7 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 7 юни 2026 г.

КОГА ЩЕ ПАДНЕ РЕЖИМЪТ НА КРЕМЪЛ: ГОВОРИ АВТОРЪТ НА "Г-Н НИКОЙ СРЕЩУ ПУТИН"

"Руската държава прави всичко възможно статистиката за загиналите във войната да я няма. Никой да не знае колко хора са загинали в тази война, защото това ще предизвика краха на режима. Дори в такъв малък град като Карабаш е много трудно да се води такава статистика. Много е сложно", каза в интервю за предаването "На Фокус" по "Нова телевизия" Павел Таланкин, който е автор на филма "Г-н Никой срещу Путин".

МАХАТ ОГРАДА В КОМПЛЕКС БАБА АЛИНО: ВСЕКИ СЕ ХВАЛИ, ЧЕ ЗАСЛУГАТА Е НЕГОВА

В присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и на областния управител на Варна Марио Смърков започна премахването на оградата около незаконните строежи в местността "Баба Алино" край морската столица, предаде БТА. По-интересното е, че всички си приписват заслугата за премахването на въпросната ограда от "незаконния град", като се започне от изпълнителната власт в момента, опозицията и самият инвеститор.

РАБОТЕЛ СЕЗОННО В ХОТЕЛ, ПОДГОТВЯЛ СЕ ЗА ВЗРИВ: ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАДЪРЖАНИЯ ТЕРОРИСТ В ГЪРЦИЯ

37-годишен заподозрян за терористична дейност е арестуван на гръцкия остров Крит, като впоследствие е заявил пред гръцките следователи, че е член на терористичната групировка "Хамас" и е свързан със заподозрени, задържани в Кипър за планирани атаки срещу цели, свързани с Израел, предаде гръцкото издание Kathimeirni. Заподозреният, който е родом от Газа, е бил задържан в събота. Кипърските власти заявиха, че изглежда са планирани атаки срещу израелските интереси в Кипър и другаде в ЕС.

ДСБ С РЕЗОЛЮЦИЯ: РУМЕН РАДЕВ УПРАВЛЯВА ЧРЕЗ ПОДЧИНЕНИЕ И ЗАЛИТА КЪМ ЛЕВИЯ ПОПУЛИЗЪМ

От "Демократи за силна България" (ДСБ) разпространиха резолюция на изпълнителния съвет на партията, в която се констатира, че първите стъпки на новата власт изправят страната пред "финансови, икономичекси и стратегически рискове. "Кабинетът на Румен Радев все по-ясно придобива характеристиките на управление на командния подход и разбирането, че държавата следва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции.", се казва още в констатацията на ДСБ.

РОСЕН ХРИСТОВ: ДОГОВОРЪТ С "БОТАШ" Е КАТО НОВИ МАРАТОНКИ, КОИТО СТОЯТ В ШКАФА

Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов, който отскоро е член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания, заяви в предаването "Събуди се" по NOVA, че основният проблем на договора с "Боташ" се корени в това, че целенасочено в момента не се използва. Христов даде пример, че дори и най-хубавите маратонки няма да подобрят физическата ни форма, ако стоят заключени в шкафа.

ЗЕЛЕНСКИ ТЪРСИ РУСКИЯ ЕЛИТ, ЗА ДА ЕЛИМИНИРА ПУТИН. СМАРТФОНИТЕ ПЕЧЕЛЯТ СРЕЩУ РУСКАТА ПВО, ЛНР СПИРА КАМИОНИТЕ(ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски търси край на войната с Русия, но не посредством преговори с руския диктатор Владимир Путин, а като се обръща към руския елит. Това заключение направи Reuters, визирайки писмото на Зеленски до Путин, с което украинският държавен глава пак поиска среща между двамата. Путин обаче отхвърли предложението, наричайки писмото "неуважително" - и наистина използваният в него език не е дипломатически по каноните, защото Зеленски директно казва на Путин, че собственият живот на диктатора му е най-ценен, че принуждава руснаците да живеят в условия на война, която само той иска и че парите и политическата му власт да купува лоялността на руснаците се изчерпват. Всичко това беше прочетено от редица анализатори като предупреждение към Путин – накратко: ще свършиш зле, ако продължаваш така.

ЦЕНИТЕ ТРЪГВАТ НАДОЛУ: КОИ ОСНОВНИ ХРАНИ ПОЕВТИНЯВАТ В НАЧАЛОТО НА ЮНИ

Според Държавната комисия по стоковите борси и тържища (ДКСБТ) се наблюдава спад на цените на повечето плодове и зеленчуци на борсите у нас през първата седмица на юни. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се е понижил с 3,14 на сто до 2,500 пункта спрямо 2,581 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година.

КИТАЙ ОБЯВИ СТАРТ НА "СПЕЦИАЛНА ОПЕРАЦИЯ" ЗАРАДИ ТАЙВАН

Китай обяви началото на специална операция по отношение на Тайван. Според официално изявление на китайското министерство на транспорта, целта на операцията е да се осигури контролът и безопасността на движението на плавателните съдове и да се подобрят възможностите за осъществяване на патрулни дейности в дълбоководни райони.