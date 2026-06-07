Махат ограда в комплекс на Баба Алино: Всеки се хвали, че заслугата е негова

В присъствието на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и на областния управител на Варна Марио Смърков започна премахването на оградата около незаконните строежи в местността "Баба Алино" край морската столица, предаде БТА. По-интересното е, че всички си приписват заслугата за премахването на въпросната ограда от "незаконния град", като се започне от изпълнителната власт в момента, опозицията и самият инвеститор.

Представители на властта са на място

"Никой няма право да огражда гора без разрешение", изтъкна министърът на земеделието Пламен Абровски.

Според министъра оградата се премахва благодарение на принудителната административна мярка, която РДГ налага в случая. Според него тя е заради ограждането на имоти от горския фонд.

По думите му също така инвеститорът в района, който е издигнал прегражденията, не е очаквал, че „някой в тази държава най-накрая ще приложи закона“. ОЩЕ: Христанов: Аз първи изнесох информация за "Баба Алино", но последва "пълна тишина"

Инвеститорът твърди, че доброволно я премахва

Междувременно инвеститорът в лицето на „ВилАпарт Арканум“ ООД разпространиха събощение, в което твърдят, че доброволно са премахнали оградата, въпреки че все още няма решение по подадената от тях жалба срещу заповедта за премахване на ограждението в местност „Баба Алино“. "Това решение взехме по собствена инициатива, за да не се създава допълнително напрежение и за да не се възпрепятства по никакъв начин разрешаването на спора. Вярваме, че каузата ни е справедлива, но зачитаме закона и хората около нас. Ще продължим да защитаваме правата си по съдебен ред. Благодарим за разбирането!", се посочва в съобщението.

"Възраждане" имали "заслуги", сърдити, че не са ги поканили

През това време от проруската опозиционна партия "Възраждане" твърди, че благодареине на техните усилия е започнато премахването на оградата. Депутатът Коста Стоянов обаче не е доволен, че не е бил поканен. “В момента тече акция по принудително премахване на незаконната ограда, с която са оградени незаконните обекти на украинската престъпна групировка КУБ. С голяма изненада разбрах, че министърът на земеделието е питал защо лично аз не съм там, на тази акция, при положение, че “много съм говорил”! Как да присъствам на събитие, на което не съм поканен?!", пише в социалната мрежа депутатът от проруската партия. ОЩЕ: Благомир Коцев: Докато съм бил в ареста, работата по "Баба Алино" е напредвала