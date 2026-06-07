Китай обяви старт на "специална операция" заради Тайван

Китай обяви началото на специална операция по отношение на Тайван. Според официално изявление на китайското министерство на транспорта, целта на операцията е да се осигури контролът и безопасността на движението на плавателните съдове и да се подобрят възможностите за осъществяване на патрулни дейности в дълбоководни райони.

"Тази стъпка е пряк отговор на неотдавнашните действия на Токио и Манила, които Пекин разглежда като пряка заплаха за териториалната си цялост и националните си интереси", съобщава китайската информационна агенция "Синхуа".

Както отбелязва Bloomberg, китайските действия са факт, защото неотдавна Япония и Филипините обявиха провеждане на преговори за разрешаване на граничните въпроси. Преговорите се провеждат без участието на Китай и засягат водите източно от Тайван. Лидерите на Япония и Филипините издадоха съвместно изявление след среща на върха в Токио миналия месец. В него се казва, че двете страни са решили да започнат официални преговори за определяне на морската граница на изключителната икономическа зона и континенталния шелф между двете страни.

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Операцията по същество

Засега Китай е въвел в действие нови морски патрули източно от Тайван. "Синхуа" нарече патрулите необходима операция в отговор на действията на Япония и Филипините, че ще започнат преговори за определяне на морска граница. И определени целите на операцията така: "Да се упражни пълноценно юрисдикцията на Китай за прилагане на морските административни закони, да се подобрят възможностите за контрол на движението в ключови води, да се гарантира безопасността на морското движение и да се защитят националните права и интереси".

Big 👍 to #Taiwan's CG broadcasting to #China's CG: “This is not your waters. You don’t belong here. Turn around & leave, NOW.” #CCG 3501 was driven out, but a fleet of large vessels has left #Xiamen for our eastern #EEZ to show muscle. The #PRC is nothing but a big fat bully. pic.twitter.com/9nHlG0LdPn — Joseph Wu (@josephwutw) June 7, 2026

Защо операцията е важна? Защото за пръв път Китай няма да разчита при такива действия само на бреговата си охрана, а в операцията, засега само като контрол и организация, се включват и китайските военни през китайското министерство на транспорта. Това изглежда като нова стъпка в един момент Китай да наложи блокада на Тайван - китайските действия вече не обхващат само Тайванския проток, т.е. водите западно от острова. А това означава пълно обкръжение.

🇨🇳⚓⚡🇹🇼 La Cina ha annunciato un'operazione navale speciale a Est di Taiwan. Da inizio giugno, si è intensificata la disputa sui confini marittimi.

1/7https://t.co/N24IYeqMN9 pic.twitter.com/TaV6m3IRwi — Lukyluke31 (@Lukyluke311) June 6, 2026

🇨🇳⚓⚡🇹🇼 La Cina ha annunciato un'operazione navale speciale a Est di Taiwan. Da inizio giugno, si è intensificata la disputa sui confini marittimi.

1/7https://t.co/N24IYeqMN9 pic.twitter.com/TaV6m3IRwi — Lukyluke31 (@Lukyluke311) June 6, 2026

"Според вътрешното законодателство на Китай и международното право, Китай има изключителна икономическа зона и континентален шелф в тази област. Разграничаването на изключителната икономическа зона и континенталния шелф между държави с противоположни или съседни брегове се извършва от съответните държави по споразумение на основата на справедливост. Всяко разграничаване, отнасящо се до водите на изток от Тайван, трябва да включва Китай като страна в преговорите", заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин.

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