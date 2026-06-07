Росен Христов: Договорът с "Боташ" е като нови маратонки, които стоят в шкафа

Бившият служебен министър на енергетиката Росен Христов, който отскоро е член на Съвета на директорите на Държавната консолидационна компания, заяви в предаването "Събуди се" по NOVA, че основният проблем на договора с "Боташ" се корени в това, че целенасочено в момента не се използва. Христов даде пример, че дори и най-хубавите маратонки няма да подобрят физическата ни форма, ако стоят заключени в шкафа.

Още: Как дефицит от 7 млрд. няма в един момент да има общо с 4 млрд., подарени на "Боташ" от твое правителство? Хайде по-честно

"Проблемът на договора с "Боташ" е това, че не се използва. И най-добрият договор, ако не се използва, няма как да носи тези ползи, които са били предвидени по неговото подписване", каза Христов. "Аз многократно давам един прост пример – ако си купите маратонки и ги приберете в шкафа, няма как да си подобрите физическата форма. Те трябва да се обуят и трябва да се бяга. Договорът с "Боташ" целенасочено не се използва", заяви той в ефира на NOVA.

Още за договора с "Боташ"

Снимка: Actualno.com

Росен Христов напомни, че целта на този договор е да се осигури достъп на България и страните от Централна и Източна Европа до неруски газ, а задачата е била поставена от Европейската комисия и българския парламент. Бившият енергиен министър посочи, че договорът е бил обвързан с по-широка стратегия за излизане на "Булгаргаз" на външните пазари и финансовото стабилизиране на дружеството. Паралелно с него е подписан и меморандумът "Стринг" за увеличаване на капацитета за транзитиране на газ през България, Сърбия, Румъния до Централна Европа.

Христов добави: "Тоест, когато разрушиш една такава цялостна стратегия, която е изцяло в полза на Европа, блокираш достъпа на редица държави, наши партньори, европейски членове като Унгария, няма как да очакваш от един елемент от цялата стратегия да имаш печалба", допълни той.

Още: След 30 години мотаене при балансиращите мощности: ЕК съобщи една от най-важните енергийни новини за България от години

Според Христов темата е използвана за политически нападки срещу президента Румен Радев през него като бивш служебен министър.

Росен Христов в ДКК

Снимка: БГНЕС

"Преди няколко седмици започнах разговори с вицепремиера Александър Пулев и с членовете на Съвета на директорите на ДКК за подобряване на състоянието на дружеството, преструктурирането му и намирането на нови възможности за повишаване на неговата ефективност и печалба", обясни Христов относно назначаването му.

Христов каза, че се връща в публичния сектор, защото смята, "че има с какво да допринесе за развитието на държавата". Той възнамерява да направи цялостен преглед и ревизия на ДКК, след което да изработи стратегия и бизнес план за подобряване на пазарните позиции на дружеството.

"Лъжливо беше тиражирано от политически лидери, че се връщам в публичния сектор заради добрата заплата. Това не е вярно. Както стана ясно от думите на вицепремиера Пулев, възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на ДКК е от порядъка на 1700 евро. Освен това позицията ми не е на пълен работен ден", каза Христов в "Събуди се".

Той поясни, че една от задачите му е да установи наличието на потенциални корупционни практики в ДКК и да бъдат разработени процедури, които да предотвратяват подобни действия в бъдеще. Според Христов опитът му в големи международни компании ще му помогне да се справи с поставените предизвикателства. "Работил съм по подобряването на бизнес плановете на големи компании на три континента. Там няма корупция, защото процедурите са такива, че не позволяват на хората да извършват подобни практики", заяви Росен Христов и уточни, че функциите му в ДКК няма да бъдат изпълнителни, но като член на Съвета на директорите ще осъществява надзор върху работата на дружеството и ще предоставя насоки и експертиза там, където е необходимо.

"Политиката не е сфера, от която се интересувам и в която смятам да се развивам. Не участвах нито в изборите, нито в съставянето на новия кабинет. Работя от 30 години и за това време имам едва 10 месеца стаж на държавна позиция. Трудя се като експерт в областите, които познавам. Това са икономиката и енергетиката", отбеляза Христов.