ДСБ с резолюция: Румен Радев управлява чрез подчинение и залита към левия популизъм

От "Демократи за силна България" (ДСБ) разпространиха резолюция на изпълнителния съвет на партията, в която се констатира, че първите стъпки на новата власт изправят страната пред "финансови, икономичекси и стратегически рискове. "Кабинетът на Румен Радев все по-ясно придобива характеристиките на управление на командния подход и разбирането, че държавата следва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции.", се казва още в констатацията на ДСБ.

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След като са направили анализ на политическата ситуация в страната и първите действия на новото управление, от ДСБ са стигнали до извода, че "едноличното управление на Румен Радев дава сигнали за залитане в ляв популизъм, поддържане на неефективна публична администрация и раздути държавни разходи". Според "Демократи за силна България" продължава политиката на предходните управления за увеличаване на щата и възнагражденията в силовия апарат на държавата. "Тези тенденции очертават риска от утвърждаване на власт с авторитарен уклон, обърната към миналото. Сериозно безпокойство буди и тенденцията за изолиране от общите политики на Европа.", се казва още в политическата резолюция.

Силна дясна опозиция

Източник: ДСБ

"Предотвратяването на тези опасни тенденции изисква силна дясна опозиция с ясен план за бъдещето на нацията, икономическите хоризонти пред гражданите и националната сигурност, обезпечена от европейското ни членство и участието в НАТО", се казва в резолюзията на ДСБ.

Те си поставят за цел да бъдат в основата на точно такава дясна алтернатива, като за тази цел партията трябва да разшири идейната си платформа и публичната си комуникация, "както и да укрепи и развие единството на успешния политически съюз "Демократична България", на принципа на равнопоставеност и съхраняване на организационната и юридическа автономия на участващите организации".

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Според ДСБ най-важното в момента е българските демократи да успеят да се консолидират за единна кандидатура за предстоящите президентски избори, като се спрат на човек "с широка политическа и обществена подкрепа". По думите им такава кандидатура ще обедини демократичната общност около каузата за европейска и правова България.

"Тя трябва да има за цел да спечели президентските избори и да осигури конституционен баланс и гаранции срещу злоупотреба с власт, институционално самозабравяне и неразумни политически решения", казват от Демократи за силна България и добавят, че победата на демократичния кандидат за президент е "ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност на България".

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