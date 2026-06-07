Спорт:

ДСБ с резолюция: Румен Радев управлява чрез подчинение и залита към левия популизъм

07 юни 2026, 13:06 часа 635 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ДСБ с резолюция: Румен Радев управлява чрез подчинение и залита към левия популизъм

От "Демократи за силна България" (ДСБ) разпространиха резолюция на изпълнителния съвет на партията, в която се констатира, че първите стъпки на новата власт изправят страната пред "финансови, икономичекси и стратегически рискове. "Кабинетът на Румен Радев все по-ясно придобива характеристиките на управление на командния подход и разбирането, че държавата следва да бъде управлявана чрез подчинение, а не чрез баланс на демократичните институции.", се казва още в констатацията на ДСБ.

Още: Супа от калинки?! Примери за администрацията на Румен Радев

След като са направили анализ на политическата ситуация в страната и първите действия на новото управление, от ДСБ са стигнали до извода, че "едноличното управление на Румен Радев дава сигнали за залитане в ляв популизъм, поддържане на неефективна публична администрация и раздути държавни разходи". Според "Демократи за силна България" продължава политиката на предходните управления за увеличаване на щата и възнагражденията в силовия апарат на държавата. "Тези тенденции очертават риска от утвърждаване на власт с авторитарен уклон, обърната към миналото. Сериозно безпокойство буди и тенденцията за изолиране от общите политики на Европа.", се казва още в политическата резолюция.

Силна дясна опозиция

Източник: ДСБ

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Предотвратяването на тези опасни тенденции изисква силна дясна опозиция с ясен план за бъдещето на нацията, икономическите хоризонти пред гражданите и националната сигурност, обезпечена от европейското ни членство и участието в НАТО", се казва в резолюзията на ДСБ.

Те си поставят за цел да бъдат в основата на точно такава дясна алтернатива, като за тази цел партията трябва да разшири идейната си платформа и публичната си комуникация, "както и да укрепи и развие единството на успешния политически съюз "Демократична България", на принципа на равнопоставеност и съхраняване на организационната и юридическа автономия на участващите организации".

Още: Андрей Райчев: Рухна обвинението, че Радев ще ни заведе при Путин, той търси сближаване с Америка

Според ДСБ най-важното в момента е българските демократи да успеят да се консолидират за единна кандидатура за предстоящите президентски избори, като се спрат на човек "с широка политическа и обществена подкрепа". По думите им такава кандидатура ще обедини демократичната общност около каузата за европейска и правова България.

"Тя трябва да има за цел да спечели президентските избори и да осигури конституционен баланс и гаранции срещу злоупотреба с власт, институционално самозабравяне и неразумни политически решения", казват от Демократи за силна България и добавят, че победата на демократичния кандидат за президент е "ключово условие за защита на парламентарната демокрация, европейската принадлежност и националната сигурност на България".

Още: Николай Денков обяви кой е най-вероятният кандидат-президент на ПП-ДБ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ДСБ Румен Радев президентски избори 2026
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес