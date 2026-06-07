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Работел сезонно в хотел, подготвял се за взрив: Подробности за задържания терорист в Гърция

07 юни 2026, 15:16 часа 1023 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Работел сезонно в хотел, подготвял се за взрив: Подробности за задържания терорист в Гърция

37-годишен заподозрян за терористична дейност е арестуван на гръцкия остров Крит, като впоследствие е заявил пред гръцките следователи, че е член на терористичната групировка "Хамас" и е свързан със заподозрени, задържани в Кипър за планирани атаки срещу цели, свързани с Израел, предаде гръцкото издание Kathimeirni. Заподозреният, който е родом от Газа, е бил задържан в събота. Кипърските власти заявиха, че изглежда са планирани атаки срещу израелските интереси в Кипър и другаде в ЕС.

Сезонен работник в Гърция

Той бил легално нает в Гърция като сезонен хотелски работник, е бил отседнал в Агиос Николаос, североизточен Крит, с други служители, когато е бил арестуван.

Длъжностни лица заявиха, че заподозреният е проявил малка подозрителна активност, докато е работил в хотела, и все още не е в състояние да извърши нападение. Те обаче са обезпокоени, че той може да опита нападение в близко бъдеще, било то в Крит или другаде в Гърция. 

Поръчал материали за взривно устройство

В първоначалните си показания той е заявил, че все още не е изработил взривно устройство, но е поръчал онлайн материали, които биха могли да бъдат използвани за производството на взривни вещества.

При претърсване на апартамента му в Атина, квартал Патисия, са открити прецизна везна и стъклена мерителна чаша, и двете закупени наскоро и все още в опаковката си. Властите също така разглеждат цифрови доказателства, иззети по време на разследването.

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Според разследващите, заподозреният е пътувал до Малайзия за обучение по конструиране на взривни устройства. Той живее в ивицата Газа със съпругата си и трите си деца. ОЩЕ: Гърция арестува член на "Хамас", разкрита е терористична клетка

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Хамас Гърция Крит тероризъм туризъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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