Зеленски търси руския елит, за да елиминира Путин. Смартфоните печелят срещу руската ПВО, ЛНР спира камионите (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски търси край на войната с Русия, но не посредством преговори с руския диктатор Владимир Путин, а като се обръща към руския елит. Това заключение направи Reuters, визирайки писмото на Зеленски към Путин, с което украинският държавен глава пак поиска среща между двамата. Путин обаче отхвърли предложението, наричайки писмото "неуважително" - и наистина използваният в него език не е дипломатически по каноните, защото Зеленски директно казва на Путин, че собственият живот на диктатора му е най-ценен, че принуждава руснаците да живеят в условия на война, която само той иска и че парите и политическата му власт да купува лоялността на руснаците се изчерпват. Всичко това беше прочетено от редица анализатори като предупреждение към Путин – накратко: ще свършиш зле, ако продължаваш така – ОЩЕ:

Самият Путин призна на Международния икономически форум в Санкт Петербург, че руски бизнесмен тази пролет отишъл в Киев, говорил със Зеленски и той потърсил среща с Путин. Украинският депутат Олексий Гончаренко, който е част от формацията на бившия украински президент Петро Порошенко, потвърди слуховете – бизнесменът е бил Роман Абрамович. Путин обясни, че "бизнесменът" е действал без официална оторизация от предвиден за това в Русия държавен орган, но Гончаренко твърди, че Абрамович е отишъл в Киев, за да предаде послание от руския диктатор на Зеленски. А Reuters набляга на това, че с писмото си Зеленски предлага на руския елит да вземе нещата в свои ръце, като извади на светло очевидните вече проблеми за руската армия в Украйа и как украинците почват да преобръщат хода на войната – и то точно когато се провежда "руският Давос" т.е. Международният икономически форум в Санкт Петербург.

Путин добре знае, че положението е лошо

Изключително показателно е, че в Москва продължава разполагане на ракетни ПВО системи "Панцир" по покривите на емблематични сгради – последният засега случай е в жилищния комплекс "Дом в Соколники". Руската опозиционна медия "Агентство" напомня, че в края на май "Панцир" се появи по същия начин на покрива на небостъргача Nordstar Tower, който е свързан с "Роснефт" - и в двата случая хеликоптери спуснаха установки:

🤡 Situation in Moscow: a Pantsir air defense system has been installed on the roof of a residential high-rise



The system was spotted atop the luxury residential complex “Dom v Sokolnikakh.” The Pantsir-SMD is designed to intercept drones, missiles, and aircraft.



According to… pic.twitter.com/RuU0aZFlmZ — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

Само че срещу украинските далекобойни дронове това изобщо не е достатъчно. Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко публикува видеообръщение след втория украински далекобоен удар срещу Санкт Петербург за седмица и казаното във видеото предизвика смях предвид противоречието – хем ситуацията е под контрол, хем беше проведена "частична евакуация". Нямало никакви щети след втората атака – и това при положение, че в социалните мрежи се бълват видеокадри и сателитни снимки, показващи точно обратното. Дори Болшая Ижора е имало серия от взривове заради поразени оръжейни складове и това беше показано с видеокадри - ОЩЕ: Украйна подпали Русия: Удар по институт за подводни оръжия в Санкт Петербург, пожар в поредна петролна база (ВИДЕО)

Leningrad region governor claims no damage from "enemy UAV attack" on industrial and energy sites, just "minor debris" with "small shrapnel damage." He ordered partial evacuation due to a "fire at Ministry of Defense facilities" in Lomonosov district. https://t.co/cRUkeZArQf pic.twitter.com/lFsNbvk7qg — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2026

Besides Kronstadt, artillery depots in Bolshaya Izhora, Leningrad region, are reportedly detonating after tonight's drone strikes. https://t.co/cRUkeZArQf pic.twitter.com/od4AnWWpIh — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2026

А украинците не спират – тази нощ в Крим е атакувана поредната петролна база и отново има пожар. Местният "губернатор" Сергей Аксьонов не е обелил и думичка в Телеграм дотук, "губернаторът" на Севастопол Михаил Развожаев само публикува съобщения за въздушна тревога и отмяната ѝ. А в Крим вече не става въпрос просто за недостиг на горива – свършват стоките в хранителните магазини, което особено добре илюстрира "Агентство" в свой материал с видеокадри. Местните жители се оплакват от липсата на тестени изделия, елда, захар, сол и олио. Има сведения дори за ограничение колко захар може да си купиш в една от търговските вериги на едро – 10 килограма най-много. "Средно дневно се регистрират няколко десетки атаки с дронове срещу цивилни цели. Това сериозно усложнява както военната, така и цивилната логистика - настъпват прекъсвания на доставките и недостиг на гориво. Ситуацията с горивото в Крим е изключително тежка, въпреки усилията на регионалните власти. Общото въздействие на атаките върху руските рафинерии също се отразява. Властите на ЛНР (Луганска народна република) бяха принудени да забранят пътуването на превозни средства за целите на промишлеността по участъци от магистрала "Новорусия" поради високата заплаха от дронове" - всичко това е част от дневния обзор на Z-канала "Два майора". Т.нар. губернатор на ЛНР Леонид Пасечник официално забрани търговски превозни средства да ползват магистрала М-14 Ростов – Крим, както и участък Р-150 на магистралата Белгород – Мариупол (КАРТА). Пасечник посъветва и частните автомобили да ползват тези пътни участъци:

Meanwhile Crimea's fuel shortage keeps getting worse. Occupiers might want to start walking before ending up like the guy in the video. https://t.co/DkVULpRJQj pic.twitter.com/kbXRYeKkYO — WarTranslated (@wartranslated) June 6, 2026

Също тази нощ, в Луганска област беше ударена ел. подстанция при украинска въздушна атака срещу жп инфраструктура в Родаково. Командващият Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Роберт Бровди публикува видеокадри от унищожителна атака с дронове срещу база на 90-ти инженерно-сапьорски полк на руската армия в Мариупол – кадрите сами казват какъв е резултатът. Руското военно министерство съобщава за 95 свалени украински далекобойни дрона над контролирана от руснаците територия през тази нощ – в справката не влизат окупираните от руснаците украински земи и никога досега не са влизали:

A railway substation is burning in Rodakove, occupied Luhansk region, after a reported drone strike on rail infrastructure. #Ukraine pic.twitter.com/DYoA88EPt0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2026

Another fiery hello from Madyar 🔥

Ukrainian drones turned a Russian engineering regiment’s base into an inferno.



The 90th Engineer-Sapper Regiment — busy mining territory and building the “Surovikin Line” — just got roasted.



Trucks, logistics hubs, and substations feeding… pic.twitter.com/MfXwoqvUra — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

Иначе тази нощ Русия е изстреляла 236 далекобойни дрона по цели в Украйна, като са свалени 215 съгласно сутрешната сводка на украинските ВВС. На 13 места в Украйна е имало удари от преминалите през украинската ПВО руски далекобойни системи. Украинската спешна служба съобщава в профила си във Facebook, че в Запорожие руснаците са уцелили маршрутка и шофьорът е убит – ударът е станал на стоянка:

През това време руският външен министър Сергей Лавров пак се сети да говори как задължително условие за край на войната било да бъде защитено рускоезичното население в Украйна. "Ще продължим решително да противодействаме на дискриминация и русофобия където и да се появят. Ще постигнем пълно възстановяване на правата на руснаците и рускоговорящите, срещу които беше отприщен открит терор от киевския неонацистки режим", обяви Лавров, с гарнитура: на партньорите на Русия зад граница ще им се осигурят възможности да изучават руски език:

🤡 Russia demands special rights for Russian speakers as a condition for ending the war



According to Lavrov, resolving this issue is one of the conditions for settling the conflict in Ukraine.



The Russian foreign minister also pledged to combat “Russophobia” and promote the… pic.twitter.com/OeWesKF5ND — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

"В Анапа е по-хубаво от на Лазурния бряг" - тази тотална глупост на руския зам.-министър на туризма Дмитрий Чернишенко е показателна както за глупостите на Лавров, така и за тези на истинския виновник за войната в Украйна – Владимир Путин. Припомняме, че Анапа е в непосредствена близост до Туапсе, което беше съсипано от украинските далекобойни дронове и ракети, а разливите на петрол тази пролет превърнаха Черно море в тази му част действително в черно – ОЩЕ: Нов петролен разлив в Анапа, руски певици и блогърки плачат, че на Путин не му казвали за проблемите (ВИДЕО)

🤡 Joke of the day



The Russian deputy prime minister in charge of tourism says the sand in Anapa is cleaner than on the French Riviera. pic.twitter.com/hJrW7vXhXS — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За растящото украинско технологични превъзходство във войната нов материал посвети и The Wall Street Journal. В него се разказва как директно на телефоните на украинските военни се изпращат сателитни снимки на руските цели, които трябва да поразят. И това става директно – от сателита на телефона, което намалява с 90% времето за организация и нанасяне на удар, а това е ключов елемент във военните действия. Системата се поддържа от трансатлантически консорциум от четири компании: американската Vantor (бивша Maxar), холандската Bravo1Alpha, американската Persistent Systems и украинската "Буревий". Vantor има 10 спътници, като всяка цел може да бъде заснета 12-15 пъти на ден, с точност на изображението от приблизително 5 метра, достатъчна за насочване на дронове. Софтуерът с изкуствен интелект сравнява скорошни изображения със стари, проследява движението на обекти и създава 3D модели за изчисляване на маршрути, откъдето дроновете да минат с по-малък риск да бъдат свалени.

В предаването "Соловьов LIVE" на руския пропагандист Владимир Соловьов, който отдавна е под евросанкции заради разпространяване на пропагандата на Путин за Украйна, също разбират какво става – руско свидетелство от фронта в момента: На (квадратен) километър руската армия разполага със 17 дрона. На същата територия, срещу всеки руски войник, който е там, има по 10 украински дрона! Точно Соловьов алармира в средата на март, 2026 година, че обемът на производство на дронове в Русия намалява заради липса на пари – ОЩЕ: Соловьов: Намаляваме производството на военни дронове в пъти, няма пари (ВИДЕО)

🤖 Situation at the front: drones vs. meat



— How are things on the front line?



— How are things? Well, we've got [the Russian army] 17 drones per kilometer, while they [the AFU] have 10 drones for every one of our assault troops advancing.



Awkward... 😬 pic.twitter.com/VR2HginF8R — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

Ukraine expanded its anti-drone logistics network to 822 km of protected routes, adding more than 211 km in May. Authorities also restored nearly 38 km of damaged protective sections and 115.5 km of roads in frontline regions. #Ukraine pic.twitter.com/3waJ9rvAFO — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 6, 2026

26 поредни денонощия бойните сблъсъци в Украйна преминават границата от 200 за 24 часа, според официалната информация на украинския генщаб. На 6 юни са станали 223 бойни сблъсъка спрямо 269 на 5 юни. Руснаците са хвърлили 269 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 26 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3204 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 70 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9928 FPV дрона, което е с около 140 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

46 руски пехотни атаки са били отблъснати в Покровското направление за последното денонощие съгласно официалните украински данни. Още 17 са извършени североизточно от Покровоск, в направлението от Торецк към Константиновка, но само 1 е имало в Краматорското направление, от Часов Яр към Константиновка. 10 руски пехотни атаки са станали южно от Покровск и северно от Гуляйполе – в Олександриевското направление. Говорителят на украинското командване "Юг" полковник Владислав Волошин заяви, че украинската армия си връща контрола върху загубени преди това позиции в някои райони на този участък на фронта и поема тактическата инициатива. Волошин добави, че украинските сили принуждават руските сили да намалят или спрат офанзивните си операции, да преминат в отбрана и да докарват подкрепления. Украинският главнокомандващ генерал Олександър Сирски добави, че в Олександриевското направление действат над 71 000 руски войници. Още 28 руски пехотни атака са организирани в района на Гуляйполе, Запорожка област, а в Лиманското направление са спрени 10 руски пехотни атаки.

💔 This is what remains of Toretsk after the arrival of the “Russian world”. pic.twitter.com/Vj08YQT2So — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2026

"Ситуацията на фронта остава напрегната, но без съществени промени" – обобщението на "Два майора" в цитирания по-горе дневен обзор на Z-канала. Само че украинското издание "Милитарний" добавя контекст – през май месец Украйна е успяла да освободи 250 квадратни километра територия, а руснаците са завладели само 130. Според ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, през май руснаците са овладели или са започнали военни действия на още 40 квадратни километра украинска земя, обаче са изгубили контрол върху 280 квадратни километра. Като цяло е трудно да се определят точни параметри, защото заради много дронове има огромни сиви зони, където никой няма контрол.

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