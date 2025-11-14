"Не е само в България": Обяснение от вицепремиер за агресията сред децата

Увеличаването на агресивното поведение сред децата не е само национално явление, а тенденция, наблюдавана и в други държави. Това посочи вицепремиерът Атанас Зафиров в отговор на въпрос от депутата Явор Хайтов от парламентарната група "Алианс за права и свободи" по време на парламентарния контрол. Хайтов попита какви мерки се предприемат за ограничаване на противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни. Зафиров добави, че според изводите децата, проявяващи насилие, нерядко самите те са били жертви или свидетели на насилие в ранна възраст.

Той отбеляза, че за част от днешните млади хора е "модерно" да се държат хулигански и да не признават авторитети. По думите му е от съществено значение как общуваме помежду си, защото децата възпроизвеждат модела на обществото и средата, в която растат.

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви от малолетни и непълнолетни е изпратила указания за разработването на общински програми за превенция на насилието. От началото на годината са организирани две национални и четири областни срещи с председатели и секретари на местни комисии, социални работници и обществени възпитатели. На тях са обсъждани методи за превенция и подходи за работа срещу противообщественото и асоциалното поведение при децата, допълни Зафиров.

Той съобщи още, че на национално ниво се реализират различни инициативи и проекти по темата. През 2024 г. местните комисии са изпълнили 784 общински програми, кампании и проекти за предотвратяване на насилието между деца и срещу деца. През първите девет месеца на 2025 г. се отчита нарастване на тези дейности, като в тях активно се включват и множество доброволци.

Зафиров припомни, че Комисията е част от Националния съвет по наркотични вещества и участва в разработването на националната стратегия за борба с наркотиците.