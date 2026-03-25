Най-важните новини за деня: 25 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 25 март 2026 г.

ЗЛЕ СКАЛЪПЕН СЦЕНАРИЙ: МВР ОБЪРКАЛИ ИМЕНАТА НА ДВАМА ОТ УБИТИТЕ НА "ПЕТРОХАН"

В протокола на МВР от огледа на хижа „Петрохан“ разследващите са объркали Ивайло Иванов и Дечо Василев. Това пише в профила си във Facebook собственикът на OFFNews Владо Йончев, след интервю на Ралица Асенова, майка на Николай Златков, намерен мъртъв в кемпера под връх Околчица заедно с Ивайло Калушев и 15-годишния Александър Макулев. В него тя поставя поредната порция въпроси, след като вече разполага със съдебно-медицинските експертизи на почти всички от загиналите в трагедията "Петрохан – Околчица".

СЪРБИЯ И ПЕТЬО ЕВРОТО: МИСТЕРИЯТА СЕ ОКАЗА ПО-ГОЛЯМА

Издирваният бивш следовател Петьо Петров-Еврото, за когото преди няколко дни се появи информация, че е задържан в Сърбия, не е бил засичан в страната. На запитването от МВР до властите в Белград дали на територията на сръбската столица е задържан Петьо Петров - Еврото е получен отговор, че той не е засичан в Сърбия, съобщиха за БНТ от МВР.

СЪРБИЯ НИ ОТГОВОРИ ЗАДЪРЖАЛА ЛИ Е ПЕТЬО ЕВРОТО: СЛУЖЕБНИЯТ МВР МИНИСТЪР С КОМЕНТАР

Сърбия ни отговори през Интерпол, че Петьо Петров-Еврото не е арестуван на нейна територия. Новината съобщи служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев в интервю за подкаста "Контракоментар" на влогъра Асен Генов. Според думите на Дечев, сърбите са проверили във всичките си системи, включително и в базата данни на граничния контрол и не е установено той да е бил на територията и да е бил арестуван, по думите му. Още: Сърбия все още не е отговорила задържан ли е Петьо Еврото

"ВЕЧЕН ВРЕМЕНЕН МАНДАТ": ЯНКУЛОВ ИСКА СЪДА НА ЕС ДА ПОЕМЕ КАЗУСА "САРАФОВ"

Министърът на правосъдието Андрей Янкулов поиска от Върховния административен съд (ВАС) да отправи запитване до Съда на Европейския съюз по казуса с продължителното временно изпълнение на функциите на главен прокурор от Борислав Сарафов. Това става ясно от жалба, внесена на 24 март, с която Янкулов атакува отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да назначи друг временно изпълняващ длъжността.

КАБИНЕТЪТ РАЗКРИ СХЕМИ ЗА ВНУШИТЕЛНИ ЗЛОУПОТРЕБИ В АПИ: АГЕНЦИЯТА ДЪЛЖИ НАД 750 МЛН. ЕВРО

Към днешна дата Агенция "Пътна инфраструктура" дължи на изпълнители общо 752 млн. евро, включително 528 млн. повече изпълнени възлагания, 168 млн. по спогодби от 2018 до 2020 г. и 55 млн. евро главници и лихви по съдебни решения. Това съобщи служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов след проведеното редовно заседание на Министерския съвет.

КАК СЕ ПЕЧЕЛЯТ ИЗБОРИ У НАС: ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА ОБЯСНЯВА СЦЕНАРИИТЕ (ВИДЕО)

Основната работа, която партиите трябва да свършат, е работата на терен. Това, което виждаме по студията, до голяма степен е режисирано, с подготвени въпроси. Това заяви в предаването “Студио Actualno” журналистът Емилия Милчева, коментирайки първите дни на предизборната кампания.

ЩЕ ИМА ЛИ ИЗНЕНАДИ ТОЧНО НА ФИНАЛА ПРЕДИ ВОТА: АНАЛИЗ НА ДОБРОМИР ЖИВКОВ (ВИДЕО)

Ние регистрирахме първия спад на “Прогресивна България”. След високото социално напрежение през декември месец, когато се получиха 69% подкрепа за протестите, когато излезе нов политически субект, в такава ситуация той създава много очаквания. Това заяви в предаването “Студио Actualno” социологът Добромир Живков от агенция “Маркет Линкс”.

"ЩЕ ПЛАТИМ ЦЕНАТА": БИВШ ЗЕМЕДЕЛСКИ МИНИСТЪР С ПРОГНОЗА МОЖЕ ЛИ ДА ИМА КРИЗА С ХРАНИТЕ

Не, няма опасност да стигнем до продоволствена криза, но ще платим цената. Земеделието не е в най-добрата си форма. Имаме много големи залежи на пшеница. Този сектор също става кризисен. Тази криза можеше да я преживеем нормално, ако бяхме взели мерки по предходните. Ние изтървахме цените при въвеждане на еврото. Това посочи Явор Гечев от листата на КП "Прогресивна България" в ефира на Нова телевизия.

ПОД ОБСАДА: САЩ ИЗНУДВАТ УКРАЙНА С ОБЕЩАНИЯ ЗА РАЙ В ДОНБАС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Напуснете Донбас и ние ще ви построим рай – точно както се договорихме с Путин в Аляска. Такова послание са отправили САЩ зад кулисите към Украйна. Това пише в материал на "Украинская правда". Именно там се посочва, че за пореден път Вашингтон е заплашил да се оттегли като медиатор в мирния процес между Украйна и Русия – процес, който се точи вече дълго време и не води до нищо, защото Кремъл така и не иска справедлив мир, а пълно подчинение на Украйна на волята му – ОЩЕ: Офисът на Зеленски: САЩ ни оказват натиск за Донецк и може да се оттеглят от преговорите

СЛЕД РУСКОТО ФИАСКО СЪС СОБСТВЕН ВИД YOUTUBE: КРЕМЪЛ ОПИТВА ДА ЗАМЕНИ "ТЕЛЕГРАМ" С "МАХ" С ЦЕЛ ШПИОНАЖ

Руските власти задължават населението и руските организации да използват месинджъра "Max" в ежедневната си работа, като едновременно с това блокират алтернативните месинджъри. Освен това "Max" е включен в така наречения "бял списък" при ограничаването на мобилния интернет в различни региони на страната, което го прави практически единственото достъпно средство (заедно със социалната мрежа "ВКонтакте"- руската алтернатива на "Фейсбук") за комуникация.

НИТО В ПАРИ, НИТО КАТО ПРОИЗВОДСТВО: СМЕТКАТА ЗА САЩ И ИЗРАЕЛ С РАКЕТИТЕ И ДРОНОВЕТЕ СРЕЩУ ИРАН НЕ ИЗЛИЗА (ВИДЕО)

Първите 16 дни от войната на САЩ и Израел срещу Иран разкриха брутална реалност - американо-израелската коалиция изразходва различни видове боеприпаси с такива темпове, че не излиза сметката - нито като пари, нито като възможности и стойност за производство. Това показва нов анализ на RUSI (Royal United Services Institute).

ДРОНОВЕТЕ НА ИРАН ОТВАРЯТ ЗЛАТНА НИША ЗА УКРАЙНА (ВИДЕО)

Въздушната офанзива на Иран срещу арабските държави от Персийския залив се извършва с помощта на дронове "Шахед". Тези дронове са по-евтини и по-лесни за масово производство от балистичните ракети, с които Техеран също разполага. Разликата в цената е толкова голяма, че данни, публикувани от няколко държави от Персийския залив, показват, че Иран произвежда приблизително три дрона за всяка балистична ракета.

ЕФЕКТЪТ "ИРАН": БРУТАЛНА ТЕХНОЛОГИЧНА КРИЗА НА ХОРИЗОНТА. ЕС СЕ ОСЛУШВА ЗА РУСКИЯ ПЕТРОЛ, БУРИ И ТОРНАДО ЩЕ ВЛИЯЯТ НА ВОЙНАТА

Икономическите проблеми и кризи, които избухват буквално като мини в минно поле след като американският президент Доналд Тръмп реши да поведе война срещу Иран по-малко от година след като протече 12-дневната война, се множат. Два нови сериозни въпроса вече са на дневен ред.

ИМА ЛИ ЯДРЕНО "РЕШЕНИЕ" ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК?

На 14 март Нют Гингрич, бивш председател на Камарата на представителите и водеща фигура в американския консервативен елит, предложи шокиращо "решение" – "отпушване" на Ормузкия проток чрез бомбардиране на части от "приятелска територия", вероятно ОАЕ и Оман, с ядрени оръжия. Идеята бе изложена в негова публикация в X, която бързо предизвика реакции.

ИРАН КОНТРИРА САЩ СЪС СТРОГИ УЛТИМАТУМИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МИРНИ ПРЕГОВОРИ

Иран е поставил строги условия пред САЩ за започване на преговори за примирие, твърди The Wall Street Journal. Новината идва на фона на по-ранните съобщения, че чрез Пакистан Щатите са изпратили на Техеран план от 15 точки за прекратяване на войната, в който според израелския "Канал 12" и американски медии се изисква иранците да предадат целия си обогатен уран, да прекратят всякакви стремежи към ядрено оръжие, да намалят обхвата на балистичните си ракети, да не финансират прокситата си в Близкия изток и т.н., а в замяна биха получили освобождаване от всички санкции и помощ за гражданска ядрена програма.

ЩЕ ПРИБЕГНЕ ЛИ ИРАН КЪМ ТЕРОРИЗЪМ ПО СВЕТА?

В началото на операция „Епична ярост“ американските власти обявиха национална тревога срещу терористични актове, извършвани от Иран и неговите съюзници, и това беше напълно оправдано. Няколко дни след като удари на САЩ и Израел убиха иранския върховен лидер Али Хаменей, силите „Кудс“ на Иранската революционна гвардия излъчиха по държавната телевизия предупреждение, че „врагът трябва да знае, че щастливите му дни са приключили и че вече няма да е в безопасност никъде по света, дори и в собствения си дом“.

"ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО": САЩ ГОТВЯТ ШИРОКА ВОЕННА КАМПАНИЯ В ЛАТИНСКА АМЕРИКА

Докато администрацията на Доналд Тръмп продължава да бомбардира Иран, високопоставен служител от Пентагона разкри, че войните на САЩ в Западното полукълбо също се разширяват. Той представи инициатива, наречена операция "Тотално унищожение". Атаките срещу латиноамериканските наркокартели са „само началото“, заяви миналата седмица пред членовете на Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите (долната камара на Конгреса на САЩ) Джоузеф Хумайър. Той е изпълняващ длъжността помощник-секретар по въпросите на отбраната на родината и сигурността в Америка.