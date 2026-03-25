ВАС даде "зелена светлина" за почистването на коритото на река Марица

Върховният административен съд е дал "зелена светлина" за почистването на коритото на река Марица в землишещо на село Чалъкови, община Раковски, става ясно от окончателно решение на съда. С решението си ВАС отменя решението на Административен съд – Пловдив и потвърждава законосъобразността на решението на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив, с което е преценено, че не е необходимо извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предложение за почистване на коритото на реката.

До тук се стигна след жалбата на Сдружение за аграрни и екологични проекти – ГЕО.

В решението си съдът приема, че административната процедура е проведена при спазване на всички изисквания на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите. Съдът подчертава, че инвестиционното предложение е насочено към защита от вредното въздействие на водите и възстановяване на проводимостта на речното легло, а не представлява дейност по стопански добив на инертни материали.

Какво включва почистването?

Проектът предвижда премахване на наносни отложения и саморасла растителност, както и укрепване на бреговете с цел възстановяване на нормалната проводимост на реката и предотвратяване на риска от наводнения.

В хода на процедурата са събрани становища от компетентните институции, осигурен е обществен достъп до информацията и е извършена необходимата оценка за съвместимост със защитените зони. Съдът приема, че няма вероятност инвестиционното предложение да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда.