Кабинетът "Радев" готви рокади в агенциите и НОИ

Редовното седмично заседание на правителството е насрочено за днес. По предложение на премиера Румен Радев ще се изберат председателите на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Съвета за икономически анализи. Още: Съкращаване на администрацията и първите стъпки на новия министър на Радев за дигиталната трансформация

Какво предвижда още правителството?

Промени в устройствения правилник на областните администрации ще одобрят министритеи ще приематотчет за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за предходната година. Кабинетът ще определи администрацията, която да упражнява правата на държавата в капитала на фирмите "Информационно обслужване", "София Тех Парк" и ”Фонд мениджър на финансовите инструменти в България”.

По предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов ще се отменят решения на Министерския съвет и ще се оттеглят проекти на решения, внесени за разглеждане в Народното събрание.

Днес ще станат ясни и новите представители на държавата в Надзорния съвет на Националния осигурителен институт.

