"Лъгали са, за да влезем в Еврозоната": ЕК наказва България за прекомерен дефицит, разкри премиерът Радев

Министър-председателят Румен Радев обяви, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България. По думите му причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

"Това означава, че нашият дефицит е доста над 3%. Реалните данни в Еврокомисията сочат, че балонът се спука - лъгали са с цел да влезем в еврозоната. Това е резултат от тежкото наследство, което получаваме - безхаберие, популизъм, некомпетентност, волунтаризъм и грабеж. Балонът се спука. Някои се учиха за финансисти на наш гръб. Други правиха всевъзможни манипулации, за да си нагласят екселските таблици. Сега идва времето на тежките въпроси от ЕК - защо някои хора лъгаха, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническият грабеж", заяви Радев.

Той посочи, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата.

Премиерът отчете и положителни резултати след срещите си в Брюксел. По думите му България е успяла да отблокира 370 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост още преди окончателното приемане на законите за Антикорупционната комисия и реформата при главния прокурор.

"На нас беше оставена най-сложната част от ПВУ, където дълги години нямаше решителност, а сега трябва за три месеца да извършим тези действия. Връщаме се с отблокирани 370 милиона и то дадени в аванс заради доверието в новото правителство и експедитивните действия по разглеждане на законите за Антикорупционната комисия и главния прокурор", обяви още Радев.

