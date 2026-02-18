"Ще се опечем и ще бъдем облъчени": Искат местен референдум за огромен фотоволтаичен парк

Провеждането на местен референдум, който да реши дали край великотърновското село Леденик да има голям фотоволтаичен парк върху площ от 500 дка в землището на селото или не, поиска кметът на населеното място Антон Кръстев.

Той внесе предложението си до Общински съвет - Велико Търново. Местните парламентаристи обаче отхвърлиха предложението на кмета.

Община Велико Търново не разреши референдума

На заседанието вчера постоянната комисията по нормативно-правна уредба и обществен ред при Великотърновския общински съвет отговори отрицателно на предложението на кмета на село Леденик за провеждане на местен референдум с въпрос "Против ли сте общински съвет Велико Търново и кметът на община Велико Търново да допускат, издават и съгласуват устройствени планове за промяна предназначението на поземлени имоти в землището на село Леденик, община Велико Търново и разрешения с цел изграждане на фотоволтаични централи върху земеделски земи и гори?", пишат на своята Фейсбук страница от кметството в селото.

"В заседанието от общо 7 членове присъстваха едва 4ма - достатъчно единствено, за да се достигне до кворум и гласуване. Ссъветниците отказаха да дадат зелена светлина на провеждането на референдума в Леденик", пишат още от кметството.

Управата на селото допълва, че въпреки големия обществен интерес и събраните подписи на жители на селото през миналата година, "бе възприето по аргументи на общинския съветник от групата на ГЕРБ СДС и на общинската администрация, че поставеният въпрос бил недопустим".

На заседанието присъствали кметът на селото и жители, които защитили тезата за необходимостта от провеждането на референдума, но това не бил достатъчно за общинските съветници.

"Провеждането на референдума е проява на конституционния принцип, че държавната власт е упражнява пряко от народа и от избраните от него органи. Жителите на селото имат право да изразят своето мнение по този напълно легитимен начин и техният глас по такъв важен въпрос трябва да бъде чут. Според становището на общината обаче, това не е въпрос, по който гражданите могат да вземат отношение", пишат още от Кметство село Леденик.

Като контрааргумент те посочват примера с подобен референдум, проведен през 2024 в софийската община Божурище.

"Неверни са твърденията, че законът не допуска провеждането на такъв референдум не само защото вече има провеждан такъв в друга българска община, но и защото законът по никакъв начин не го забранява. Напротив, според ЗПУГДВМС въпросите, по които гражданите не могат да вземат решение чрез местен референдум, са изчерпателно посочени. Това са общинския бюджет, размера на местните данъци и такси и правилата на вътрешната организация и дейност на общинския съвет", посочват още от кметството.

Предстои разглеждането на въпроса за референдума в Комисия по земеделие, гори и околна среда днес. Окончателното решение ще бъде взето на извънредната сесия на общинския съвет на 23 февруари.

Местните се страхуват за природата и да не бъдат облъчени

Местните жители бурно се противопоставят на идеята за фотоволтаичен парк. Председателката на сдружение "Гражданско развитие на село Леденик" Веселина Бастиянова заяви пред "Янтра ДНЕС", че има много причини хората в района да са против проекта.

Според нея поставянето на хиляди панели ще съсипе стотици декари "хубава и плодородна земя в района на селото, която може да бъде използвана за ниви, пасища и като зони за разходки и отдих както на хората, така и на гости".

Според нея ще бъде унищожена и гората в района на селото. Ще пострадат и животните.

По думите на Бастиянова друг проблем е, че определеното за проекта място е свлачищно и това крие сериозни опасности.

Също така, в района има археологически обекти, стари некрополи и могили, които местните искат да бъдат съхранени.

"И не на последно място, бъдещите панели ще бъдат поставени в опасна близост до жилищната зона. Хората и животните през лятото ще се опекат", категорична е Бастиянова.

Тя цитира и проучвания, според които соларните панели не са безопасни те излъчват вредни лъчения, които могат да станат причина за увеличаване на заболяванията сред жителите на Леденик.

Също така тя попита инвеститорите какво ще се случи, когато изтече срокът на използване на панелите. "Те не могат да се рециклират и така и ще си останат, като земята под тях ще бъде завинаги и непоправимо унищожена", смята Веселина Бастиянова.