Неподходящо за туризъм: Силен вятър и минусови температури в планините

13 януари 2026, 09:52 часа 290 прочитания 0 коментара
Във високите части на планините времето не е добро за туризъм поради силния вятър и ниските температури, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините времето е студено и ветровито, с температури между минус 3 и минус 15 градуса. По-силен е вятърът във високите части.

Повечето от съоръженията в курортите работят и повечето писти са отворени, посочиха още от ПСС.

От планинската служба съветват туристите да тръгват подготвени за зимни условия, да имат преценка за собствените си възможности и за планирания маршрут, както и да съобразяват това, че денят е къс и се стъмва рано.

Няма регистрирани сериозни инциденти за изминалото денонощие.

Спасиана Кирилова
