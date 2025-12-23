Обмяната на левове в евро става по-достъпна

Промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро от 5 януари 2026 г. одобри на днесшното си заседание правителството. Към него се добавят 9 населени места. Целта е да се гарантира равнопоставен достъп до безплатната обмяна на банкноти и монети в новата национална валута на жителите на селища, в които няма офиси на банки.

От списъка отпадат пощенски офиси в квартали на градове и селища, където в близост има други възможности за обмяна.

Преди въвеждане на еврото

В 2230 офиса на "Български пощи" ще се обменят левове в евро и списъците вече са налични на сайта на дружеството. Съгласно Националния план за въвеждане на еврото в България и Закона за въвеждане на еврото, от датата на членство на страната ни в еврозоната, "Български пощи" ще обменят банкноти и монети от левове в евро в населените места, в които няма офиси или клонове на кредитни институции.

През първите шест месеца това ще е безплатно за гражданите.

В пощенските станции ще се обменят банкноти и монети от левове в евро в размер до 1 000 лв. на ден за едно лице. За суми в размер от 1 000 лв. до 10 000 лв. на ден трябва да бъде подадена предварителна заявка, в срок от 3до 5 работни дни, само в определени пощенски клонове в страната, които са 954.