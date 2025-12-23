Природозащитници предупреждават: Фойерверките и пиратките причиняват стрес на животните

За опасността от фойерверките и пиратките предупреждават и тази година природозащитни организации. Те отправят призив за коледни и новогодишни празненства без пиротехника, която може да причини стрес на животните, но и на хората.

"Фойерверките и пиратките могат да носят празнично настроение, но внезапните трясъци и ярките светкавици могат да предизвикат силен страх и тревожност у хора и животни", написаха от фондация "Четири лапи" в своята Facebook страница.

"Новогодишната нощ е една от най-стресиращите нощи в годината за опашатковците, като много от тях изпитват признаци на тревожност като треперене и криене, а често се стига и до опит за бягство", казаха от "Четири лапи" и допълниха, че пиротехниката причинява стрес и на дивите животни, замърсява околната среда.

"Празниците наближават! Нека ги празнуваме с мисъл за заобикалящия ни свят", призоваха и от природозащитната организация "Зелени Балкани". Те припомниха за случая със загинали и ранени птици край Копривщица, за които се смята, че са били жертва на стрес вследствие на пиротехнически изделия.