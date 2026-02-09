Любопитно:

"Нова касичка": МРРБ въвежда данък "домоуправител"

09 февруари 2026, 6:20 часа 231 прочитания 0 коментара
"Нова касичка": МРРБ въвежда данък "домоуправител"

Министерство на региналното развитие и благоустройството (МРРБ) въвежда нов данък - "домоуправител". Причината за новата касичка на регионалното министерство е, че вече ще събира такси за вписване на домоуправителите в нарочен регистър, пише в. "Сега". Миналата седмица правителството одобри промени в Наредба №14, които дават право на МРРБ да събира пари, за да регистрира т. нар. "вход мениджъри" или "професионални домоуправители". Таксата за вписване е 80 евро. Освен това ще има и такса за вписване на промени за фирмата - по 49 евро за всяка промяна. Предвижда регистрацията да се подновява на всеки пет години. Което пак ще изисква плащане на такса - като за ново вписване.

Още: Еврото и етажната собственост: Какви ще са правилата за плащания на договори, сметки и такси?

Повече за данъка "домоуправител"

Снимка: БГНЕС

Още: 80 евро такса ще плащат домоуправителите

В момента у нас с такава дейност се занимават повече от 300 фирми. Което означава, че МРРБ се е канело да прибере 1 милион лева от тях само за да ги вкара в регистър.

Дирекция „Координация и модернизация на администрацията“ към Министерски съвет е дала категорично становище, че таксите 3 500 лв. за вписване на професионален управител и 700 лева за вписване на промяна в обстоятелства не са съобразени с Методиката за разходоориентиран размер на таксите.

По закон, когато държавно ведомство въвежда заплащане на административна услуга, то няма право да си калкулира "печалба", а таксата трябва да покрива единствено разходите по извършването на услугата - иначе става квазиданък. Удивително е, че и когато предлага 80 евро, и когато преди това се опитва да прокара 3500 лв. такса, МВРБ твърди, че стриктно спазва разходопокривния принцип.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Очаква се поне 350 фирми да поискат да бъдат регистрирани като професионални домоуправители, което щяло много да натовари административното звено, натоварено да въвежда данните, и даже можело да се наложи да се назначават още хора, обясняват неизвестните автори на обосновката.

Още: Вписват професионалните домоуправители и етажната собственост в е-регистър

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
МРРБ Домоуправители такса
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес