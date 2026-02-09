"Нова касичка": МРРБ въвежда данък "домоуправител"

Министерство на региналното развитие и благоустройството (МРРБ) въвежда нов данък - "домоуправител". Причината за новата касичка на регионалното министерство е, че вече ще събира такси за вписване на домоуправителите в нарочен регистър, пише в. "Сега". Миналата седмица правителството одобри промени в Наредба №14, които дават право на МРРБ да събира пари, за да регистрира т. нар. "вход мениджъри" или "професионални домоуправители". Таксата за вписване е 80 евро. Освен това ще има и такса за вписване на промени за фирмата - по 49 евро за всяка промяна. Предвижда регистрацията да се подновява на всеки пет години. Което пак ще изисква плащане на такса - като за ново вписване.

Повече за данъка "домоуправител"

В момента у нас с такава дейност се занимават повече от 300 фирми. Което означава, че МРРБ се е канело да прибере 1 милион лева от тях само за да ги вкара в регистър.

Дирекция „Координация и модернизация на администрацията“ към Министерски съвет е дала категорично становище, че таксите 3 500 лв. за вписване на професионален управител и 700 лева за вписване на промяна в обстоятелства не са съобразени с Методиката за разходоориентиран размер на таксите.

По закон, когато държавно ведомство въвежда заплащане на административна услуга, то няма право да си калкулира "печалба", а таксата трябва да покрива единствено разходите по извършването на услугата - иначе става квазиданък. Удивително е, че и когато предлага 80 евро, и когато преди това се опитва да прокара 3500 лв. такса, МВРБ твърди, че стриктно спазва разходопокривния принцип.

Очаква се поне 350 фирми да поискат да бъдат регистрирани като професионални домоуправители, което щяло много да натовари административното звено, натоварено да въвежда данните, и даже можело да се наложи да се назначават още хора, обясняват неизвестните автори на обосновката.

