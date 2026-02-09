Български ученици със световен успех в космическите науки

Екип от 12 ученици от 12. клас, ръководен от Ирена Шевкенова, спечели второ място в престижния международен конкурс Live in a Healthy Space Design Competition 2025, организиран от Националното космическо общество (National Space Society). Към конкурса имаше огромен интерес от цял свят и двойно повече участници от миналата година - 2 627 проекти и 14 636 ученици от 12 различни държави.

Конкурсът изисква създаването на концепция за селскостопанска структура за отглеждане на растения в космически условия, която учениците развиват иновативно в своя проект FlorAstra.

Сред отличените ученици са Елица Павлова, Биляна Манасиева, Жасмин Цветкова, Георги Бишков, Ема Несторова, Надежда Драгнева от Първа английска езикова гимназия, както и Ирена Шевкенова, Сияна Кръстева, Мартин Ламбов, Даниел Георгиев, Лора Георгиева, Ира Карина Димова от 133 СУ "А.С. Пушкин".

Проектът се отличава с новаторска комбинация от технологии - 50-акров селскостопански модул, съчетаващ аеропоника, хидропоника и аквапоника за отглеждане на над 40 вида растения, докато системата за рециклиране преобразува урината в питейна вода и торове, а щурците и ларвите на черната войнишка муха консумират органични отпадъци и се превръщат в богат на протеини хранителен източник. Генетично модифицираните култури с повишено съдържание на витамини A и C, 3D принтираното месо от растителни протеини и роботизираното прибиране на реколтата създават напълно автономна хранителна система, където всеки ресурс се използва многократно в безкраен цикъл на възобновяване.

Отвъд чисто функционалното, FlorAstra залага на психологическото благополучие чрез култивиране на цветя - розите от вида Rosa damascena и Rosa rugosa не просто украсяват пространството, но предлагат медицински свойства срещу болка, стрес и възпаление, а техните етерични масла се използват за производство на лекарства и козметика на борда на станцията. Както самите ученици формулират философията си: “Цветята на нашата станция носят послание- отглеждаме красота в далечни места, изпълнени със студенина, не защото ни се налага, а защото настояваме, че трябва".

Името FlorAstra (от латински “цветя на звездите”) въплъщава тази визия за създаване не просто на място за оцеляване, а на истински небесен рай сред звездите, където хората могат да живеят пълноценно.

В проекта не е използван никакъв изкуствен интелект, а всички изображения и 3D модели са направени от учениците.

Благодарение на високата оценка на проекта, екипът е поканен да представи FlorAstrа на Годишния конгрес на Националното космическо общество, който ще се проведе на 4-7 юни 2026 г. във Вирджиния, САЩ.