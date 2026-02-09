Поредна трагедия: Жилищен блок в Одеса гори след удар на руски дронове (ВИДЕО)

И тази нощ Одеса - украинският пристанищен град на Черно море, за който руският диктатор Владимир Путин публично казвал, че е руски - беше атакувана и сериозно ударена от руски далекобойни дронове. Поразена е жилищна инфраструктури, избухнали са големи пожари - това съобщава в официалния си канал в Телеграм Олег Кипер, ръководител на военновременната администрация на Одеска област. Кадри от мястото на събитието показват поне един поразен висок жилищен блок.

Засега няма допълнителна информация има или няма човешки жертви, но от разпространените в Телеграм видеа се вижда отлично, че разрушенията са сериозни. Вижда се и, че спасителен екип прави опит за реанимация на поне един човек, но изглежда пострадалите са повече. Малко повече информация съобщи преди минути Серхий Лисак, който е областен управител - един убит, има и повреден газопровод, подпалени са редица автомобили. По свидетелски показания гори и магазин:

Междувременно и във Волгоград изглежда е имало атака с дронове. За момента обаче няма допълнителна информация какво точно е станало - губернаторът на областта Андрей Бочаров още не е коментирал нищо в официалния си канал в Телеграм.

Малко преди атаката, украинските ВВС публикуваха видеокадри как изтребител F-16 сваля със стрелба със зенитно оръдие руски дрон "Шахед":

