Убийствата "Петрохан": Безумните несъответствия

Общо шест трупа - това е равносметката за само една седмица с вече зловещо прочулата се хижа "Петрохан". И отговори няма - напротив, българското общество дори не знае със сигурност дали всички, намерили смъртта си, включително 15-годишно момче, са убити или има и самоубийство/самоубийства. Не знаят официално дори имената на жертвите - всичко излязло за самоличността им е по информация на различни медии.

МВР се оправдава за липсата на информация - в интерес на разследването е. Няма да оспорвам тази позиция, защото тя е типична за всяка полиция по света. Но категорично от подадената официално информация, подчертавам - официално, възникват много сериозни въпроси какво всъщност работи нашата полиция. И отговори се дължат - защото аз и всички вие, които четете този текст, плащате данъци и от тези данъци се плащат заплатите в МВР. А всички добре знаем какво постоянно искат полицаи, следователи и прокурори - по-високи заплати. Като искат, да си ги заслужат.

И така - какво направи впечатление след откриването на вторите три тела по случая - ОЩЕ: "Стрелбата е била вътре в кемпера": Полицията с първи подробности за откритите тела над Враца

1. От вчерашния брифинг стана ясно, че работата на криминалистите в хижа "Петрохан" всъщност още продължава. Кога намериха първите 3-ма мъртви и още работят? А нали такива убийства за да бъдат разкрити са решаващи първите часове, 24 до 48 - в дебели книжки и известни филми все това се казва? След денонощие-две при такива тежки престъпления вероятността да бъдат успешно разкрити намалява драстично - според някои научни данни до 80%!

2. "Лицата отговарят до голяма степен на издирваните от нас лица". Точен цитат на директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков. Какво значи "до голяма степен"? Тези хора ли сте издирвали само? Други ли издирвате още - ако да, защо, какви са подозренията, данните, че да ги издирвате? Да не би от намерените сега някой да не е разпознат?

Една от големите мистерии, за която още не се говори, е и т. нар. timeline - цялата хронологична последователност на извършеното. Установяването на хронологията е първото, което се прави при разследване. Ние (обществото) НЕ ЗНАЕМ официално кой пръв е бил убит/самоубил се е. Намерените вчера, 8 януари, кога са загинали - преди или след намерените в хижа "Петрохан"? БНТ упорито повтаря и в днешните си сутрешни емисии, че камери на АПИ засекли кемпера на Калушев да се движи към Южното Черноморие. Къде е Южното Черноморие, къде е връх Околчица, където намериха кемпера с вторите трима мъртви?

За сметка на това обаче продължава насаждането как всичко е ясно. Ивайло Калушев бил избил всички и се самоубил. Чудя се колко от тези, които го твърдят, са отнемали живота на друго живо същество. Една кокошка да са заклали поне през живота си на село? И колко от тях поне веднъж са стреляли с пистолет/пушка в живота си? Искам да ми обяснят - как един човек застрелва трима души, после откарва други двама нанякъде, убива и тях и се самоубива - това, което "криминалният топжурналист" Слави Ангелов например веднага прие и разпространи като версия? Има пак неофициална информация, че това е станало с по един куршум за всеки убит. Това категорично означава, че този човек е бил невероятен, изключителен стрелец! Ако до Вас някой убие човек с изстрел в слепоочието, вие дали няма да опитате да се съпротивлявате? И тогава, дори да не спечелите битката за живота си, дали няма да трябват повече куршуми, за да я загубите? Или всички са били упоени и вързани - нещо, което нито една "свинска медия" не разтръби - а те са много добри в такива "писаници"? И изобщо давате ли си сметка, всички "умници", какво означава да убиеш човек? Колко хладнокръвие или колко ярост е необходима? Какво остава да убиеш петима? Какво остава да убиеш трима с по един изстрел - признак на страхотно хладнокръвие и изключително, абсолютно изключително владеене на оръжието?

Още нещо - как bTV публикува SMS на Ивайло Калушев до майка му? Откъде го взе - кой има достъп до такава комуникация. Три са вариантите - самата майка, някой неин близък, който има достъп до телефона и ... службите! Тези, ДАНС, големите експерти! Ако от тях изтича SMS-ът, защо така, а не официално да се обяснява за него? Има ли нужда да обяснявам изобщо и да напомням през годините колко улики по знакови случаи така изтичаха? Улики, които се тълкуват по съвсем различен начин, АКО са ясни всички други свързани с тях данни, факти, доказателства и други улики. Улики, които представени сами, без контекст, всъщност повеждат в съвсем друга посока!

Съжалявам - дотук няма и няма достатъчно добри официални обяснения на случилото се. Има безброй спекулации и откровено политизирани. Наизлязоха троловете и взеха да бълват за "педофилия" и "хижата на ПП-ДБ". Има откровени глупости и то отвратителни как ПП-ДБ са загубили шестима гласоподаватели. Безмозъчните същества, които пишат такива неща, дори не осъзнават, че 15-годишните в България НЕ МОГАТ да гласуват!

Предвид всичко това - дано повече хора се сетят първо да мислят, после пак да мислят, след това отново да мислят и накрая да се изказват. Слави Ангелов поне в едно е прав - в България всеки се мисли за експерт по всичко. А тези, на които плащаме да са експерти, ги няма никакви!

Така че - хайде да си заслужите заплатите! Полицаи, следователи и прокурори - до един. Иначе за какво сте ни?

п.п. Не изключвам версията Ивайло Калушев да е отговорен за кървавото престъпление. Но МВР и прокуратурата ще трябва да обяснят как точно се е случило всичко, в съответната логическа последователност! Логическа - а не "да четем между редовете". Г-н все още незнайно защо стоящият на поста главен прокурор Борислав Сарафов да си чете редовете - аз, а вярвам и огромното мнозинство хора, искаме черно на бяло и буква по буква да бъде разяснено! А отговорният/отговорните за случилото се, ако е жив/са живи, да понесе/понесат отговорност пред съда! Само че в ефира на сутрешния блок на БНТ Бойко Найденов, бивш ръководител на Националната следствена служба, директно си каза: "Обвиняеми няма да има" ...

АНКЕТА: ВЯРВАТЕ ЛИ, ЧЕ СЛУЧАЯТ "ПЕТРОХАН" ЩЕ БЪДЕ РЕШЕН?

Автор: Ивайло Ачев