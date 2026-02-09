9 февруари в историята: Подписан е Балканският пакт, България остава извън него

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

9 февруари 1934 г.: Подписан е Балканският пакт

На този ден в Атина е подписан Балканският пакт от Гърция, Турция, Югославия и Румъния, като неговата цел е запазване на статуквото на Балканите след Първата световна война. Той е насочен против желанието на България и Унгария за преразглеждане на установените граници от Версайския договор. При подписването на пакта е посочено, че той е валиден за 7 години. България отказва да влезе в пакта, въпреки англо-френския натиск - нейното предложение е за сключване на двустранни гаранционни договори с всички съседи, но преди това с Югославия и Турция.

Страните, които се подписват под Балканското съглашение, известно още Балканската антанта, се съгласяват да преустановят териториалните си претенции към своите съседи. Подписаният пакт е с отбранителна цел и предвижда защита единствено в случай на нападение от друга балканска държава, но не и от трета страна (например Италия).

Балканският пакт е сключен под егидата на Франция, чиято цел е намаляване на влиянието на Италия и Германия на Балканите. България отказва да се присъедини към пакта заради желанието си за ревизия на Ньойския мирен договор от 1919 година. Албания също остава извън пакта под натиска на Италия. Подписаният българо-югославски договор през 1937 година е първа стъпка към унищожаването на пакта.

В периода 1938-1940 г. Балканският пакт постепенно губи значението си - тогава чрез анексии Германия променя границите на системата от Версайския договор. Балканският пакт престава да съществува след нападението на Нацистка Германия над Югославия, което се случва на 6 април 1941 година. Нахлуването на Германия в Югославия и Гърция през април 1941 г. не довежда до помощ от другите държави от пакта и на практика той престава да съществува.

9 февруари 1923 г.: От българското правителство са отстранени министрите на петорката

На този ден са отстранени министрите от така наречената "петорка" - Коста Томов, Марко Турлаков, Александър Радолов, Христо Манолов и Стоян Омарчевски. Отстранен е и Райко Даскалов. На тяхно място идват млади земеделски лидери - Константин Муравиев, Христо Стоянов, Спас Дупаринов, Петър Янев.

На 24 май 1936 г. се оформя опозиционна група от дейци на забранените партии. В тях влиза "Петорката" с Димитър Гичев (БЗНС “Врабча 1”), проф. Георги Данаилов (Демократически сговор), Боян Смилов (Националлиберална партия), Кръстьо Пастухов (БРСДП) и проф. Георги Генов (Радикална партия). Меморандумът им за възстановяване на конституционното управление е връчен на царя на 29 май 1936 г.

