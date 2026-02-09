Оставката на Румен Радев:

09 февруари 2026, 6:51 часа 466 прочитания 0 коментара
Знаме на терористичната ЧВК "Вагнер" опънато на хижа в пернишко село: Сигнал на БОЕЦ (ВИДЕО)

Сигнал за хижа, на която е окачено знамето на ЧВК "Вагнер" - частната военна компания, създадена от руския олигарх Евгений Пригожин и дясната му ръка Дмитрий Уткин - подаде в профилите си в социалните мрежи (Facebook на първо място) гражданското движение БОЕЦ. Твърдението на БОЕЦ е, че къщата се намира в пернишкото село Кладница.

"Обадихме се на МВР, да видим как ще реагират. Или ще се скрият и снишат, като по случая Петрохан? По данни на БОЕЦ, сред обитателите е възможно да има въоръжени лица, както и действащи или бивши служители на МВР! Тук говорим за терористична организация, която е под международни санкции и забрана", пише в съобщението във Facebook, което е онагледено с видео с продължителност малко над 40 минути.

ЧВК "Вагнер" ефективно се разпадна след големите боеве за Бахмут преди вече почти 3 години - по различни данни там загинаха над 20 000 "вагнеровци" и бяха ранени поне двойно повече. Остатъците от частната военна компания бяха разпределени към други такива компании. А Пригожин и Уткин официално бяха обявени за загинали при самолетна катастрофа със самолета на руския олигарх, известен с прякора си "Готвача на Путин". През лятото на 2023 година Пригожин тръгна на бунт срещу руското военно министерство и руския генщаб, напредна много бързо от Ростов и в крайна сметка сам спря похода на войниците си, а няколко месеца по-късно намери трагичния си край. Според мнозина, катастрофата е "поръчение" на Путин - ОЩЕ: Командир на "Вагнер" призна за огромни загуби в Бахмут, уличи в лъжа Русия

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Тероризъм ЧВК Вагнер Движение БОЕЦ Сдружение БОЕЦ война Украйна
