Кой има имен ден днес, 9 февруари 2026 г. Честито!

На 9 февруари 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Никифор. Светият мъченик бил умъртвен за Христа на деветия ден от месец февруари, и радостен заминал при Христа Господа, за да приеме от Неговата десница венеца на победата и да застане пред Него в лика на светите мъченици, които прославят Отца и Сина и Светия Дух, Единия Бог в Троица, на Когото подобава чест и поклонение, слава и величие навеки. Aмин.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Честит имен ден! Нека твоят празник бъде изпълнен с красота, искреност и чиста любов и приятелство! Да си здрав, обичан, а късметът да е винаги на твоя страна!

***

Честит имен ден! Нека този ден озари дните ти, изпълни със смисъл живота ти, а душата - с най-чисти копнежи и любов! Бъди щастлив и нека усмивката не слиза от лицето то!

Църковен празник на 4 февруари: Къде е по-добре да не ходите утре?

***

Да си честит, здрав, енергичен и пълен с уникални идеи! Нека твоето щастие бъде закон за любимите ти хора! Да си заобиколен от невероятни приятели и да се радваш на истинска любов!

***

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

Имени дни февруари 2026 г.

Снимки: iStock