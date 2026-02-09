"Потънахме в мъгла" и "Партизани ли са МВР"? Експерти за случая "Петрохан"

"Партизани ли са МВР?". Този въпрос зададе в сутрешния блок на БНТ бившият вътрешен министър Емануил Йорданов по повод случая с "Петрохан", при който бяха открити шест трупа - първо три тела в хижата край село Гинци, а след това още три край връх Околчица. Думите му бяха в контекста на оскъдната информация по случая от страна на органите на реда и прокуратурата.

Според него трябва да има комплексен подход към този случай. Той обърна внимание, че Ботьо Ботев е казал, че подобно убийство не е имало в България, а според него, когато Ботев говори по тези теми няма някакви причина да не му се вярва (бел. гл. ред. - тук би следвало да бъде зададен въпросът защо точно да се вярва и да си припомним знаковия случай "Белите брези" преди вече над 30 години, с убитите тогава барети, кой водеше тогава разследването и какво беше разкрито).

"Никой не вижда, който и да е от ръководството на МВР. Партизани ли са станали, какво е положението с тях?! Именно в този момент трябва човек от най-високо ниво на ръководството да се появи и да обясни на обществото това, което може да се каже", добави Йорданов. Той посочи, че подобни престъпления се разкриват трудно и се разчита на забравата. ОЩЕ: Убийствата "Петрохан": Безумните несъответствия

Мъглата по случая

Бившият и бившият шеф на Националната следствена служба Бойко Найденов заговори пък за мъгла по случая.

Може да се установи голяма част от фактите, които са се случили. Времето на настъпване на смъртта, начинът, по който е извършено прострелването, ако е стрелба.

"Аз също подкрепям колегата, че има една голяма липса, голямата липса на публичност, на становище, на информация на обществеността", смята Найденов.

Според него органите на реда са можели да потърсят помощ от хората, но една седмица сме потънали в мъгла. Найденов не вярва, че ще има обвинени по случая.

"За мъртвите или добро или нищо"

Емануил Йорданов обърна внимание, че обикновено в случаи на убийства се казва, че лицето е криминално проявено.

"Тук за тези хора се изля помия на килограми, били педофили, не знам какви още били и едва ли не се очаква обществото да каже - на такива хора им е малко да ги убият. Не може да се говори така. Българският народ има един израз за "мъртвия или добро или нищо", смята бившият вътрешен министър.

Той наблюдава масирана атака срещу хора, които не са между живите. ОЩЕ: Къде ви информацията, къде ви агентурата, къде ви е следенето - наистина е низ от провали

Ролята на ДАНС

Двамата гости бяха попитани за ролята на ДАНС и евентуалната връзка със секта.

"Никой не ни каза нищо за това откъде идва заплахата за националната сигурност. От всичките тези твърдения, които витаят в публичното пространство според мен не може да се направи извод за подобна заплаха", смята Йорданов. ОЩЕ: Деньо Денев потвърди: В ДАНС има сигнал за случващото се в хижата до Петрохан