Китай има план как да свали долара от трона. Ще сработи ли?

Китай се стреми да използва нововъзникващите възможности, за да оспори господството на Съединените щати в световната финансова система и да засили международното си влияние чрез отслабване на долара, пише CNN.

През последните седмици на пазарите цари геополитическа несигурност, до голяма степен подхранвана от хаотичната икономическа политика на президента на САЩ Доналд Тръмп. В резултат на това доларът падна до четиригодишно дъно. В същото време инвеститорите се насочват към сигурни активи, което води до рекордно високи цени на златото над 5500 долара за унция. Това даде възможност на Китай да популяризира собствената си валута като жизнеспособна алтернатива.

Миналия уикенд водещото идеологическо списание на Комунистическата партия на Китай публикува изявление на китайския президент Си Дзинпин, в което се очертават плановете му за превръщане на юана в глобална резервна валута. В момента доларът изпълнява тази роля. Той е основната валута за по-голямата част от международните транзакции, което го прави един от най-надеждните инвестиционни инструменти в света. Още: Военната чистка на Си Дзинпин изобщо не е заради корупция

Никой не очаква ситуацията да се промени скоро. Бързият спад на долара след завръщането на Тръмп на власт миналата година обаче създаде място за потенциални конкуренти.

Според списание Qiushi, Си Дзинпин, обръщайки се към правителствени служители, е подчертал необходимостта от създаване на „силна валута, широко използвана в международната търговия и валутния обмен“. Той също така отбеляза важността на наличието на „мощна централна банка“, способна да привлича инвестиции и да влияе върху световните цени.

През 2024 г. китайският лидер направи частни изявления. По-късно обаче те станаха публични, тъй като Китай се стреми да се позиционира като по-надежден икономически и политически партньор от САЩ и вече започва да вижда резултатите от усилията си.

Защо плановете на Китай са толкова важни?

Повече от десетилетие Китай се стреми да интегрира юана в международните финансови пазари и да осигури доверието в него като световна валута. Напоследък обаче Пекин започва да вижда как опасенията му относно икономическата политика на САЩ и тенденцията, известна като „дедоларизация“, се реализират. Още: Заради зависимост от Китай: САЩ създават стратегически запас от критични минерали

Решението на Тръмп да наложи няколко кръга мита върху стоки от основни търговски партньори подкопа доверието в икономическия растеж в САЩ и стойността на валутата им. Промяната в ръководството на Федералния резерв (Фед) – Тръмп номинира Кевин Уорш след многократни сблъсъци с настоящия председател Джером Пауъл – увеличи несигурността по отношение на паричната политика и лихвените проценти в САЩ.

Инвеститорите намаляват зависимостта си от долара от миналата година, а президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард призова еврото да играе по-голяма роля в световните финанси. Заплахата от тарифи и санкции от страна на САЩ също накара някои страни да търсят начини за ограничаване на зависимостта си от долара.

„За да убедиш хората да използват юана, трябва да си изградиш ниша. А това е наистина трудно. В момента партията си мисли: „О, живеем в наистина невероятно време, в което хората са разочаровани от долара“, каза Дини Макмеън, ръководител на пазарните проучвания в изследователската фирма Trivium China. Още: Китайският юан с рекорд спрямо долара

Защо да контролираме световната резервна валута?

В продължение на повече от 80 години доларът заема централно място в световната икономика. Ролята му става особено значима след Втората световна война и Бретънуудското споразумение, което го утвърждава като златен стандарт и обвързва 44 други валути с него. Високото търсене на долари дава на САЩ по-голямо предимство при осигуряване на външни заеми на атрактивни лихвени проценти и налагане на санкции на други държави.

Международният валутен фонд (МВФ) признава 7 други основни резервни валути: еврото, китайския юан, японската йена, канадския долар, австралийския долар, британската лира и швейцарския франк. Китай се стреми да укрепи позициите на собствената си валута, за да се защити от финансовата хегемония и натиска от САЩ, както и да увеличи политическото и икономическото си влияние в световната търговия и финанси. Още: Заради санкциите: Русия обяви първа емисия дълг в юани

Какво прави Китай, за да укрепи юана?

Китай предприе стъпки, за да направи юана по-привлекателен за чуждестранните инвеститори. Например, достъпът до китайски ценни книжа, включително акции, облигации и стоки, беше разширен, а трансграничните плащания бяха опростени.

Укрепването на търговските отношения с развиващите се икономики също така засилва аргументите за по-широко използване на юана в международните транзакции. След като западните страни наложиха санкции срещу Русия след започването на войната в Украйна, използването на юана в търговските транзакции достигна рекордни нива. Това се случи, защото Пекин остана един от основните търговски партньори на Москва.

Миналото лято управителят на Банката на Китай Пан Гуншенг обяви юана за водеща световна валута за търговско финансиране и третата по големина валута за разплащане. Той също така се застъпи за „многополярна“ парична система, която не би се основавала единствено на доминацията на долара.

Идеята за оспорване на долара със сигурност тревожи президента Тръмп. Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка – блокът, известен като БРИКС – предложиха създаването на нова резервна валута. Ако тази идея се осъществи, Тръмп ще наложи 100% мито върху стоки от страните от БРИКС. Още: Китайският юан е на стойности, немислими от световната финансова криза насам

Може ли юанът наистина да замести долара?

Глобална финансова система, базирана предимно на юана, все още не е реалност. Според МВФ, миналата година доларът е представлявал около 57% от валутните резерви, еврото - около 20%, а юанът - около 2%. Китай не се стреми да замени долара, а по-скоро да разшири ролята на националната си валута спрямо него.

Докато Китай се стреми да представи юана като удобна и сигурна валута за международна търговия, експертите предупреждават, че строгият контрол върху паричните потоци ще помогне да се предотврати прекомерната зависимост на инвеститорите и финансовите институции от резервите в юани. Китай може също да е заинтересован от поддържането на по-нисък валутен курс на юана спрямо други валути, за да подкрепи икономиката си, която е силно зависима от износа.

„Не мога да си представя свят, в който юанът се възприема като резервен актив наравно с долара или еврото. И не мисля, че Пекин го гледа по този начин“, каза Дини Макмеън. „Въпреки това, предвид настоящите промени в световната финансова система и геополитическата среда, Пекин със сигурност вярва, че има възможност да укрепи позицията си.“ Още: Делът на щатския долар в глобалните трансакции надхвърли 50%

Автор: Стефани Янг за CNN

Превод: Ганчо Каменарски