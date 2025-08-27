Войната в Украйна:

Ново мяу: Кризисният щаб в Тутракан заседава заради черния леопард

27 август 2025, 09:30 часа 386 прочитания 0 коментара
Голямата черна котка, за която се предполага, че е леопард, се появи в Силистренско. След издирването в Шумен, имаше сигнал и от района на Разград, а на 25 август в районното управление в Тутракан е подаден сигнал от мъж, който е забелязал хищното животно в нивите между селата Търновци и Богданци. Леопардът е забелязан и на 3 км разстояние от къщи.

През юни черният леопард предизвика масово издирване около „Шуменско плато”, стигна се до блокиране на входове, КПП-та, използване на дронове, фотокапани и стръв в опит да бъде заловено дивото животно, но без успех.

За да се гарантира безопасността на гражданите, по обед предстои областният управител на Силистра да издаде заповед, с която да регламентира действията на властите. В четвъртък кризисен щаб ще заседава в Тутракан.

Как ще го ловят

Очаква се да бъдат предупредени хората, които къмпингуват в горите да не го правят, а ловните дружинки и земеделските производители да се движат с повишено внимание в района.

Снимка iStock

„Това според мен е котка  при всички случаи. Кадрите са снимани отдалече, но всичко сочи към черния леопард“, заяви директорът на зоопарка в Ловеч Ивайло Станков пред Нова тв, цитиран от БГНЕС.

По думите му не е изненадващо, че животното е стигнало до района на Тутракан. То се е адаптирало изключително добре към местната природа и вероятно се е движело в близост до населени места.Той подчерта, че е важно хората да не навлизат в територията на животното.

„Единственият реален начин за улавяне е чрез жива примамка или с кучета на гонка – но първо животното трябва да бъде локализирано. То е изключително хитро и ловко, а шансът да бъде открито сред натрупани коли или постройки е практически нулев“, заяви Станков.

Спасиана Кирилова
