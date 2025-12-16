Има ли надежда за сняг? Проф. Георги Рачев с нова прогноза

Винаги има надежда за сняг, особено зимата. Възхищавам се на шестото чувство на жените. Миналия път ме пита дали има вероятност Коледа да е кафява. Да, има. От понеделник - вотрник (22-23 декември) ще преминат едни средиземноморски циклони и се очакват дъждове, ще е кално и кафяво. Времето другата седмица ще е динамично, със сериозно понижение на температурите. Тази седмица ще е сухо и топло. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

"Времето се побърка. Слагат снежинки, махат снежинки. Сега прогнозата е за сняг в планините", каза той.

"В събота и неделя не е много сигурно, че ще вали. Но ако не завали тогава, дъждът се отлага за другата седмица. Но като цяло вървим вече към хладно време с отрицателни сутрешни температури", коментира професорът.

Той обеща в петък да разнищи ситуацията циклон по циклон и ще се види какво ще е времето до края на годината.

Времето днес

Преди обяд в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска облачност. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Тихо време с максимални температури между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла, в София - около 9 градуса.

Над Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от запад, след обяд от изток-североизток. Максималните температури ще са 10-12 градуса. Температурата на морската вода е 11-13 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.