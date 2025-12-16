16 декември: Датата, за която историята мълчи - Сталин прави унизително предложение на Англия за България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

16 декември 1941 г: Унизителното предложение на Сталин за границите на България, за което историята мълчи

След като Съветският съюз се съюзява с Англия през ноември 1941 г., Чърчил изпраща английския външния министър - Антъни Идън, да изясни последващото съюзничество със Сталин. И именно на срещата между Сталин и Идън първият прави унизяващо за България предложение, за което българската историография мълчи. В книгата "България - военния трофей на Сталин" Георги Боздуганов пише подробно за това. За преговорите, които се водят, има официален документ в руското външно министерство, част от сборник дипломатически документи със сигнатурни номера.

На датата 16 декември 1941 година, Сталин отправя директно предложение на британския външен министър Идън за откъсване на Югоизточния район, заедно с Бургас от територията на България и предоставянето му на Турция.

В доводите си за новите граници на следвоенна Европа, Сталин отбелязва: "Турция като компенсация за спазвания от нея неутралитет, може да получи населения с турци регион на България на юг от Бургас и може би някакви територии в Сирия. Отнемането от България на Бургаския регион, ще бъде наказание за поведението на България по време на войната. България в някаква степен трябва да пострада териториално и на границата си с Югославия".

Сталин изтъква още: "За България е напълно достатъчно да има едно морско пристанище във Варна. Гърция трябва да бъде възстановена в своите стари граници."

Британският министър Антъни Идън не се съгласява да подпише протокола. Доводът му е, че правителство на неговата държава досега не е работило по проблемите, които Сталин е повдигнал.

Какво още се е случило на 16 декември в историята на България?

На същата дата през 1920 година страната ни е приета за член на Обществото на народите (ОН), известно още като Лига на нациите. То представлява международна организация, която функционира в периода между Първата (1914-1918) и Втората световна война (1939-1945). Организацията е създадена по решение на Парижката мирна конференция от 25 януари 1919 г. Договорът за нейното създаване влиза в сила на 10 януари 1920 г. Основната цел за създаване на тази организация е разрешаване на международни спорове. Нейна цел е и подобряването на благосъстоянието на населението след края на Първата световна война. На 18 април 1946 г. организацията окончателно е разпусната. С подписания от 43 страни членки Заключителен акт, тя спира да функционира.

На 16 декември 1953 година е открита новата сграда на Народната библиотека "Васил Коларов", това е днешната Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в столицата.

Българската народна библиотека, създадена на 10 декември 1878 г. като Софийска публична библиотека и преименувана на 5 юни 1879 г. на Българска народна библиотека, през 1900 година получава собствено място, където да се помещава. Това е откупеният специално за тази цел Граждански клуб на ул. "Г. С. Раковски" 131.

Строежът на новата сграда на мястото на Царския манеж започва през 1939 година. Но и двете сгради са разрушени по време на бомбардировките в столицата през 1944 година. Проектът на новата сграда е дело на архитектите Иван Васильов и Димитър Цолов. Скулпторът Михайло Парашчук отговаря за фасадата на новата сграда, която е построена с държавен заем.

