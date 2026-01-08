"Обадете й се на Мария, няма нужда през ефира да й пращате поздрави": Нов спор в bTV за Цънцарова

Любопитно:

"Правителството подаде оставка доста дни преди политическото уволнение на Мария Цънцарова. Ясно е, че същата тази власт направи това уволнение важно за собствениците на телевизията. Малко беше отпуснато напрежение с оставката на кабинета, но това е временно". Това каза журналистът Петко Георгиев в ефира на bTV и "Лице в лице" с Цветанка Ризова. Самата тя сподели в първия ефир за новата година: "Натискът придоби и някои модерни форми за цензурата, с отсъстващи гости и с политическо мълчание".

По време на интервюто с Георгиев участие взе и политическият анализатор Георги Харизанов, който в началото на разговора каза, че изпраща поздрави към всички именници за Ивановден с пожелания за успешна нова година, както и поздравява Мария Цънцарова.

"Обадете й се, няма нужда през ефира да й пращате поздрави", обърна се по-късно в разговора Ризова към Харизанов.

Накъде след протестите?

"Властта не е подавала оставка. Подаде оставка правителството. Властта не се е сменила и няма намерение да се сменя. Същите хора, които въртяха България и продължават да въртят България през правителството на Желязков, ще продължат да управляват и през следващия служебен кабинет и ще се опитат през изборите да затвърдят своята власт", каза още от своя страна Георгиев.

"Доколко тази енергия ще бъде превърната в гражданско действие, зависи изцяло от наглостта на властта дали ще се опита да открадне изборите. В сегашното Народно събрание има депутати, които са там с измама. Ако властта се опита да открадне и тези избори, които предстоят - това, което гледаха преди Нова година на площадите на София, ще е весел предновогодишен концерт. Защото на хората просто наистина им е стигнало до гуша от наглост", посочи още той.

И двамата се обединиха около тезата, че трябва плътен граждански контрол: "В сегашния парламент има депутати, които са там с измама. Ако властта се опита да открадне и тези избори, които предстоят, то протестите в София ще им се сторят като весел предновогодишен концерт. Защото на хората им е писнало от наглост".

Ивелин Стоянов
