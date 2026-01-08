"Обадете й се на Мария, няма нужда през ефира да й пращате поздрави": Нов спор в bTV за Цънцарова

"Правителството подаде оставка доста дни преди политическото уволнение на Мария Цънцарова. Ясно е, че същата тази власт направи това уволнение важно за собствениците на телевизията. Малко беше отпуснато напрежение с оставката на кабинета, но това е временно". Това каза журналистът Петко Георгиев в ефира на bTV и "Лице в лице" с Цветанка Ризова. Самата тя сподели в първия ефир за новата година: "Натискът придоби и някои модерни форми за цензурата, с отсъстващи гости и с политическо мълчание".

По време на интервюто с Георгиев участие взе и политическият анализатор Георги Харизанов, който в началото на разговора каза, че изпраща поздрави към всички именници за Ивановден с пожелания за успешна нова година, както и поздравява Мария Цънцарова.

"Обадете й се, няма нужда през ефира да й пращате поздрави", обърна се по-късно в разговора Ризова към Харизанов.

Накъде след протестите?

"Властта не е подавала оставка. Подаде оставка правителството. Властта не се е сменила и няма намерение да се сменя. Същите хора, които въртяха България и продължават да въртят България през правителството на Желязков, ще продължат да управляват и през следващия служебен кабинет и ще се опитат през изборите да затвърдят своята власт", каза още от своя страна Георгиев.

"Доколко тази енергия ще бъде превърната в гражданско действие, зависи изцяло от наглостта на властта дали ще се опита да открадне изборите. В сегашното Народно събрание има депутати, които са там с измама. Ако властта се опита да открадне и тези избори, които предстоят - това, което гледаха преди Нова година на площадите на София, ще е весел предновогодишен концерт. Защото на хората просто наистина им е стигнало до гуша от наглост", посочи още той.

