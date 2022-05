Обявиха състава на журито на ФАРА 2022 г.

При ясен регламент са определени тазгодишните членове на журито на ФАРА 2022. Те са избрани на база на номинации, в които е представен техният професионален опит, спечелени отличия, опит на жури на международни фестивали, ФАРА и други ключови конкурси за индустрията. „Участието в журито на ФАРА е голямо признание, но и тежка отговорност спрямо работата и усилията на своите колеги, както и спрямо репутацията на индустрията като цяло.“, посочват организаторите.

Всяка агенция, член на БАКА е излъчила до 2 (две) номинации за представители в журито на Творческия фестивал, както и за това на Медийния фестивал. Водещ приоритет имат личните професионални постижения пред постиженията на агенцията, в която към дадения момент специалистът работи.

Тази година в журито на ФАРА ще участват и независими експерти, доказани професионалисти в различни области, като всяка агенция имаше възможност да направи до 3 предложения, съобразно съответните секции на журито.

Председател на журито на Творческия фестивал ФАРА 2022 е главният творчески директор на DDB Париж Александър Калчев.

В секция STORYTELLING проектите ще бъдат оценявани от: Емил Захариев – Режисьор и Арт директор (Независим експерт), Иван Ланджев – Творчески директор, McCann Sofia, Йордан Жечев - Регионален творчески директор, guts&brainsDDB, Константин Трендафилов - Partner / Creative Director, Human, Мария Милушева - Creative Director&Partner, Noble Graphics, Мартин Димитров – Основател/Творчески директор, Nitram и Стоян Радев - Театрален и филмов режисьор (Независим експерт).

CRAFT секцията е поверена на: Александрина Стефанова - Творчески директор, All Channels Advertising, Велина Мавродинова - Творчески директор, Ентусиазъм, Емануела Беловарски - Head of Art, together&, Ивайло Недков - Творчески директор и съосновател, FourPlus (Независим експерт), Криста Радоева - Шрифтов дизайнер и типограф (Независим експерт), Надежда Трифонова - Основател и творчески директор, NRG Brands и Петър Кесерджиев - Chief Creative Director, Saatchi&Saatchi Sofia.

Кои ще са отличените в секция TACTICS ще определят: Ангел Искрев - Творчески директор, proof. , Борил Караиванов - Творчески директор, графичен дизайнер и типограф (Независим експерт), Ивелина Гичева-Николова - Group Creative Director, Ogilvy София, Момчил Захариев - Творчески директор, NEXT-DC, Павел Кунчев - Съосновател на Fine Acts (Независим експерт) и Павлина Бонева - Творчески Директор, агенция The Smarts.

Знакова роля в оценяването ще има GRAND JURY. То е съставено от всички представители на секции Storytelling, Craft и Tactics, към които ще се присъединят представители на рекламодателите, заели първите пет места в класацията „Рекламлодател на годината“ на предишното издание на Фестивала, а именно: Виктория Станчева - Brand Marketing Manager, Fashion Days, Йоана Цонева - Маркетинг мениджър, Хаус Маркет България (ИКЕА), Катерина Ушева - Mаркетинг директор, Kaufland България, Манол Славчев – Ръководител направление „Маркетинг и продажби“, ДЕЛИКАТЕС ЖИТНИЦА, Полина Видас - Директор Маркетинг и комуникации на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово.

Експертите, които ще наградят медийните проекти, са: Александър Гагов - Managing Director, Connected / All Channels Group, Велислава Анастасова - Управляващ директор, Starcom, част от Publicis Groupe България, Владимир Стоилов - Управляващ директор, Wavemaker, част от Ogilvy Sofia, Иво Алтънов - Managing Director, Noble Graphics, Мария Тодорова - Основател, NEXT-DC, Quotes Magazine , Сава Ахмаков - Client Service Director, proof и Юлита Станишева - Executive Media Director, McCann Sofia. За определянето на победителите в категория „Медийна кампания“ към тях ще се присъедини Красимира Василева - Sales, Marketing and PR Director, NOVA BROADCASTING GROUP.

Припомняме, че двадесет и второто издание на ФАРА се провежда под творческата концепция „ГИЛДИЯ“ - идея, която се осланя на необходимостта от колаборация между всички страни в комуникационната индустрия.

Благодарение на подкрепата на Нова Броудкастинг Груп и дъщерното й дружество Нет Инфо като основни спонсори на фестивала, творческата, маркетинговата и рекламната професионална общност ще се събере отново заедно, за да сподели идеи, опит и да отличи най-добрите постижения на българската реклама и примери за подражание за гилдията.

ФАРА 2022 се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции. Проектът е част от програма Наследство на Пловдив – Европейска столица на културата 2019.