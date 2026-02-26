Правителството на Гюров:

Мъгли и облаци: Лошо време за туризъм в планините

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, мъгливо, със слаб до умерен вятър по високите части. Температурите в планините са от минус пет до минус 10 градуса

На ски писта в района на Банско вчера е починал един чуждестранен гражданин, посочиха още от ПСС. Инцидентът е станал в късния следобед.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините над планините облачността ще бъде значителна и преди обяд ще превалява сняг.

Следобед валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 5°.

