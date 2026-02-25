Висока опасност от лавини в планините

Лавинната опасност в планините остава висока и днес, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Условията за туризъм са добри в ниските части на планините, а във високите духа ураганен вятър и е мъгливо. Температурите варират от минус един до минус десет градуса, посочиха още от ПСС.

Курортите работят и условията са подходящи за ски. По високите части някои курорти са затворени поради лошото време, допълниха от спасителната служба.

Още: Лавинна опасност: Лоши условия за планински туризъм

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби превалявания, над около 1700 метра – от сняг. Ще духа силен, по високите части и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 6°.

Още: Трима скиори загинаха в лавина във френски курорт