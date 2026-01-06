Обединяване на горски и ловни стопанства заради 50 хиляди лева месечно: Риск за служители и скрит замисъл?

Има ли опит за сливане на ловни и горски стопанства в Северна България с цел икономия на средства, но и с евентуален скрит замисъл? Това е тема на парламентарно запитване по процедурата за парламентарен контрол от страна на депутите Стела Николова и Джипо Джипов от "Продължаваме промяната - Демократична България" до земеделския министър в оставка Георги Тахов, показа справка на Actualno.com в регистрите на Народното събрание.

От писмото става ясно, че по идея на Управителния съвет на Северно централното държавно предприятие (СЦДП) на Габрово се предлага обединение на горските и ловните стопанства на:

Силистра и Тутракан;

Разград и Воден Ири Хисар (с. Острово);

Дунав (Русе) и Бяла;

Буйновци и Елена;

Болярка (Велико Търново) и Свищов;

Габрово и Плачковци.

Депутатите питат и дали тези идеи са свързани с финансовото състояние на тези горски и ловни стопанства, тъй като, по тяхна информация, на много места в страната служителите са пуснати в неплатен отпуск или на 4-часов работен ден. Към тези данни обаче депутатите не са уточнили никаква допълнителна конкретика.

Ще се обсъди

В своя отговор министър Тахов потвърждава, че има получено писмо от 7 ноември 2025 г. от СЦДП - Габрово с предложение за "рационално обединение" на гореспоменатите държавни горски и ловни стопанства. Според него предложението кореспондира с Плана за действие за стабилизиране на финансовото състояние на държавното предприятие в Габрово, а посочените двойки териториални обекти имат общи граници.

"Очакваният икономически ефект ще надхвърли 50 000 лева месечно, ще се постигне намаляване на административно-управленските разходи и разходите за издръжка чрез използване на съвременни дигитални технологии при запазване на обема на работа", пише още Тахов, видя Actualno.com.

От отговора все пак става ясно, че ресорния зам.-министър на земеделието е изискал редица допълнителни данни и информация за предприетата реформа, като предстои при получаването й от министерството да вземат решение по направеното предложение за обединение на петте териториални поделения на държавното предприятие в Габрово. Сред изисканата информация е именно и очакваните резултати от предложеното обединение, най-вече в частта с това кои длъжности ще бъдат засегнати от промяната (и какъв финансов ресурс стои зад тях), както и възможните правни и социални последици от промяната за работници и служители.

