Кореспондентите на Нова телевизия стачкуват за заплати

Кореспондентите на Нова телевизия в цялата страна са преустановили работа в знак на протест с искане за по-добро заплащане, съобщава сайтът "За истината". По данни на медията напрежението сред кореспондентите по места тлее от месеци. Основното им искане е индексиране на хонорарите, които не са променяни повече от десет години. Журналистите определят възнагражденията си като "унизително ниски" и посочват, че отдавна настояват за корекция, но без резултат.

В същото време техни колеги от bTV също са потърсили увеличение на заплащането и в края на миналата година са се договорили с ръководството на медията без публично оповестяване. Още: "Списъците станаха явни": Цветанка Ризова говори за сваляне от ефир, Златимир Йочев - за битка за свободата на словото

Стачка

На този фон Българската национална телевизия вече е индексирала хонорарите на външните си кореспонденти. Според журналисти от Нова, цитирани от "За истината", възнагражденията в БНТ са двойно по-високи в сравнение с тези в Нова телевизия и bTV.

Кореспондентите на Нова телевизия потвърждават, че към момента не отразяват събития за медията. Справка на сайта на телевизията показва, че мрежата от кореспонденти в страната включва общо 18 журналисти, а последните им материали са от края на 2025 година. Още: "Свободата на журналистиката не се гарантира с декларации": Светослав Иванов с остър коментар за bTV и Мария Цънцарова

Това не е първият подобен случай в медията. Преди близо 13 отново журналисти обявиха стачка за по-добро заплащане.