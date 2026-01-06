Войната в Украйна:

Отиде си известен журналист от в-к "Труд"

Отиде си знаково име от вестник "Труд". Журналистът Николай Стефанов е починал на 75 години,, съобщават колегите му. Той е бивш първи заместник-главен редактор на вестника в периода 1994-2000 година, припомнят от изданието. Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища.

Кой е Николай Стефанов

Снимка: "Труд"

Николай Стефанов е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Работи като репортер във вестник "Земеделско знаме" от 1974 до 1977 г., като екскурзовод в "Интерхотели – Балкантурист" (1978-1980 г.) и редактор във вестник "Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на "Труд".

Яна Баярова
Яна Баярова
