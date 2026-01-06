Войната в Украйна:

Жълт код за силен вятър, валежи и поледици в сряда

06 януари 2026, 14:32 часа 333 прочитания 0 коментара
Жълт код за силен вятър, валежи и поледици в сряда

Жълт код за силен вятър, валежи и поледици е обявен за сряда (7 януари). Поледици се очкават във Видин, Монтана и част от Враца. Предупреждение за силен вятър е издадено за обласитите Габрово, Велико Търново, Сливен, Търговище. Разград, Добрич,Силистра, Варна, Шумен, Бургас,Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

ОЩЕ: Януарски рекорд в София: Ето кога идва обратът според проф. Рачев

Времето в сряда

През нощта вятърът ще отслабне. Над източните райони ще бъде ясно, но в останалата част от страната ще бъде облачно и мъгливо, а на места в Югозападна България ще превалява дъжд. Температурите и в сряда ще останат в широки граници, минималните - от 0 и 14 градуса, в София - около 5 градуса, а максималните - между 2 и 17 градуса, в София - около 11 градуса. Ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд.

В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, но от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, по-значителни в крайните южни райони от страната.

В планините ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще бъде с валежи, по-значителни в масивите от Южна България.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: След необичайно топлото време: Николай Василковски с прогноза за сняг, ето кога

В четвъртък валежите ще продължат. Ще бъде ветровито. Температурите ще се понижават и в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. През нощта срещу петък валежите ще спрат, а в петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни.

В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони - все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
поледици дъжд прогноза за времето силен вятър
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес