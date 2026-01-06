Жълт код за силен вятър, валежи и поледици в сряда

Жълт код за силен вятър, валежи и поледици е обявен за сряда (7 януари). Поледици се очкават във Видин, Монтана и част от Враца. Предупреждение за силен вятър е издадено за обласитите Габрово, Велико Търново, Сливен, Търговище. Разград, Добрич,Силистра, Варна, Шумен, Бургас,Ямбол, Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Времето в сряда

През нощта вятърът ще отслабне. Над източните райони ще бъде ясно, но в останалата част от страната ще бъде облачно и мъгливо, а на места в Югозападна България ще превалява дъжд. Температурите и в сряда ще останат в широки граници, минималните - от 0 и 14 градуса, в София - около 5 градуса, а максималните - между 2 и 17 градуса, в София - около 11 градуса. Ще бъде предимно облачно и ветровито. На много места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд.

В по-голямата част от страната ще продължи да духа умерен и силен южен вятър, но от северозапад ще започне да нахлува по-студен въздух и с понижението на температурите в Северозападна България ще има условия за образуване на поледици. Валежите ще продължат и през нощта срещу четвъртък, по-значителни в крайните южни райони от страната.

В планините ще продължи да духа силен и бурен югозападен вятър. Ще бъде с валежи, по-значителни в масивите от Южна България.

В четвъртък валежите ще продължат. Ще бъде ветровито. Температурите ще се понижават и в по-голямата част от страната дъждът ще премине в сняг. През нощта срещу петък валежите ще спрат, а в петък ще бъде слънчево, но с намалението на облачността минималните температури съществено ще се понижат и в цялата страна ще бъдат отрицателни.

В събота и неделя отново ще вали, през първия ден в източните и крайните южни райони - все още дъжд, но в неделя в цялата страна валежите ще са от сняг.