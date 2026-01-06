"Как се пише? "търси думите на 2025 г.

Платформата за български правопис "Как се пише?" организира за пети пореден път кампанията за допитване, която ще определи думата на отминалата година. Инициативата традиционно се осъществява онлайн и в нея може да даде гласа си всеки, вълнуващ се от процесите, които ни движат. Предложенията се събират до 9 януари на страниците на платформата за грамотност във Facebook, в Instagram, в Threads и в X. След това жури от специалисти с дългогодишни наблюдения на обществените процеси ще открои десетте най-запомнящи се думи и изрази.

Финалното гласуване за излъчване на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта "Как се пише?" между 12 и 17 януари.

"Продължава да се усеща остра нужда от това да се чуе гласът на хората, а взривът на обществената енергия в края на 2025 г. го потвърди безапелационно", убедени са организаторите на инициативата д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова.

Според тях има ясни знаци, че не сме апатични и расте нетърпимостта към корупцията и беззаконията. Дали това ще изпъкне през думите на годината, предстои да разберем.

"Интересно е и какъв път за комуникация помежду си ще намерим. Необходим ли е преводач, за да могат представители на различните поколения да работят заедно за настоящето и бъдещето на България?", питат се още те. А през изминалата година видяхме, че и така нареченото поколение Z се включи и пое отговорност за пътя, по който се движим.