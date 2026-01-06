"Как се пише? "търси думите на 2025 г.

Кабинетът подаде оставка:

Платформата за български правопис "Как се пише?" организира за пети пореден път кампанията за допитване, която ще определи думата на отминалата година. Инициативата традиционно се осъществява онлайн и в нея може да даде гласа си всеки, вълнуващ се от процесите, които ни движат. Предложенията се събират до 9 януари на страниците на платформата за грамотност във Facebook, в Instagram, в Threads и в X. След това жури от специалисти с дългогодишни наблюдения на обществените процеси ще открои десетте най-запомнящи се думи и изрази.

Финалното гласуване за излъчване на първите три от тях ще се проведе чрез анкета на сайта "Как се пише?" между 12 и 17 януари.

"Продължава да се усеща остра нужда от това да се чуе гласът на хората, а взривът на обществената енергия в края на 2025 г. го потвърди безапелационно", убедени са организаторите на инициативата д-р Павлина Върбанова и Доротея Николова.

Според тях има ясни знаци, че не сме апатични и расте нетърпимостта към корупцията и беззаконията. Дали това ще изпъкне през думите на годината, предстои да разберем.

"Интересно е и какъв път за комуникация помежду си ще намерим. Необходим ли е преводач, за да могат представители на различните поколения да работят заедно за настоящето и бъдещето на България?", питат се още те. А през изминалата година видяхме, че и така нареченото поколение Z се включи и пое отговорност за пътя, по който се движим.

