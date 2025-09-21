Охранител на Пеевски на състезание за спецчасти в Дубай: Английски лапсус - момчетата от Беларус (ВИДЕО)

"Пеевски от сутрин до вечер говори за хората, но в реалността не може да проходи и 30 метра сред тях дори с бодигарди. Представете си го да ходи сам по тротоара без охрана – невъзможно. В четвъртък се наложи да бъде заобиколен не само от депутати, но и от двама служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) – Деян Нешевски и Йосиф Янчев. Абсурдно е как заместник-командирът Димитър Аврамски е пуснал двете барети като бодигарди на депутат. Това е подигравка с най-специалното звено на държавата и показва колко далеч от хората е този човек". Това написа в страницата си във Facebook експремиерът и бивш съпредседател на ПП Кирил Петков.

Че Нешевски е част от СОБТ личи и от видеоклип, който го показва с негови колеги на специализирано състезание за спецчасти в ОАЕ, Дубай. То е ежегодно - следващото е предвидено за периода 7 - 11 февруари, 2026 година. Състезанието се състои от 5 изпитания, при които отборите се поставят в разнообразни тактически сценарии в тренировъчния център на SWAT (дубайските полицейски спецчасти) в Дубай. В Дубай доста време прекарваше и Пеевски

Видеокадри от българското участие през тази година ясно показват, че един от участниците от българска страна е Нешевски - човекът в средата на заглавната снимка, с брада и черни очила. СОБТ се класира на 49-то място от общо 103 екипа. В това предизвикателство има стрелба със снайперска пушка и пистолети, както и пренасяне на ранен човек и голяма тежест под формата на гума:

По закон СОБТ извършва специфични задачи по противодействие на терористична дейност, отвличания и други мащабни посегателства срещу граждани и собственост, включително и охрана на държавни органи при извършване на работата им. Следват въпроси - Пеевски изправен ли е пред "мащабно посегателство" или заплаха за отвличане, за да трябва член на СОБТ да го охранява? Ако да, от какво естество?

Според правилника за устройството и дейността на МВР, районите на действие на териториалните звена на СОБТ се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на командира на СОБТ.

