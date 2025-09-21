Войната в Украйна:

Охранител на Пеевски на състезание за спецчасти в Дубай: Английски лапсус - момчетата от Беларус (ВИДЕО)

21 септември 2025, 10:55 часа 723 прочитания 0 коментара
Охранител на Пеевски на състезание за спецчасти в Дубай: Английски лапсус - момчетата от Беларус (ВИДЕО)

"Пеевски от сутрин до вечер говори за хората, но в реалността не може да проходи и 30 метра сред тях дори с бодигарди. Представете си го да ходи сам по тротоара без охрана – невъзможно. В четвъртък се наложи да бъде заобиколен не само от депутати, но и от двама служители на Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) – Деян Нешевски и Йосиф Янчев. Абсурдно е как заместник-командирът Димитър Аврамски е пуснал двете барети като бодигарди на депутат. Това е подигравка с най-специалното звено на държавата и показва колко далеч от хората е този човек". Това написа в страницата си във Facebook експремиерът и бивш съпредседател на ПП Кирил Петков.

Още: Кирил Петков: Пеевски не знае кога да спре, това ще доведе до ескалация и насилие

Че Нешевски е част от СОБТ личи и от видеоклип, който го показва с негови колеги на специализирано състезание за спецчасти в ОАЕ, Дубай. То е ежегодно - следващото е предвидено за периода 7 - 11 февруари, 2026 година. Състезанието се състои от 5 изпитания, при които отборите се поставят в разнообразни тактически сценарии в тренировъчния център на SWAT (дубайските полицейски спецчасти) в Дубай. В Дубай доста време прекарваше и Пеевски - Още: "Биволъ": Депутатът Делян Пеевски прекарва работното си време в Дубай

Видеокадри от българското участие през тази година ясно показват, че един от участниците от българска страна е Нешевски - човекът в средата на заглавната снимка, с брада и черни очила. СОБТ се класира на 49-то място от общо 103 екипа. В това предизвикателство има стрелба със снайперска пушка и пистолети, както и пренасяне на ранен човек и голяма тежест под формата на гума:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По закон СОБТ извършва специфични задачи по противодействие на терористична дейност, отвличания и други мащабни посегателства срещу граждани и собственост, включително и охрана на държавни органи при извършване на работата им. Следват въпроси - Пеевски изправен ли е пред "мащабно посегателство" или заплаха за отвличане, за да трябва член на СОБТ да го охранява? Ако да, от какво естество? - Още: Барети пазели бивш вътрешен министър от граждани и полицаи (ВИДЕО)

Според правилника за устройството и дейността на МВР, районите на действие на териториалните звена на СОБТ се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на командира на СОБТ.

ВИДЕО: Барети едва хванаха културист, буйстващ в русенски шадраван

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Делян Пеевски барети СОБТ антитерористи Деян Нешевски
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес